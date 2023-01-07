「5生肖」農曆年前恐出大事！命理師示警：意外多、大破財

▲命理專家點名，農曆過年前有5生肖恐劫數難逃。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

再過2周即將迎來農曆兔年，送舊迎新之際，各生肖的年末運勢如何呢？命理專家湯鎮瑋在電視節目《命運好好玩》中，特別提出5個年末運勢較需注意的生肖，需留意工作運以及健康運，若有您的生肖也別擔心，專家也有提出化解方式。

湯鎮瑋表示，生肖鼠和生肖牛的朋友，在農曆年末期間會對「人生無常」4字特別有感觸，可能會接收到身邊長輩身體健康出狀況、親友離世等消息，持續到2023上半年都有可能發生。而屬鼠及屬牛的朋友此期間也需「謹言慎行」，否則可能有是非纏身。

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專家也提到生肖兔和生肖雞，2023年是這兩生肖坐太歲和沖太歲的一年，工作運以及金錢運要特別注意，建議這2生肖的朋友，現在開始就要有效的規劃以及管理身邊財務，避免日後有破財的疑慮。而對於工作，若想轉換建議「騎驢找馬」，確定遇上更好的再轉換。

此外，湯鎮瑋更是特別點名屬龍的朋友，在虎年尾節氣轉換之際，帶有病符星，因此健康運需特別注意，可能身體上的老毛病會復發或是受到病毒感染等。

對於這5生肖若想消災解厄，湯鎮瑋也提供3種方法「像是點燈、捐血以及行善布施等」。