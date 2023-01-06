烏克蘭指控俄羅斯準備「恐怖攻擊」　警告民眾不要上教堂

▲烏克蘭指控俄羅斯，會在東正教聖誕節期間發動恐攻，並且警告民眾不要上教堂。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已下令從6日中午12點到7日深夜24點，對烏克蘭停火，暫停攻擊行動36小時，原因是這段期間是東正教聖誕節，許多居住在俄羅斯與烏克蘭的東正教徒，會在這個期間慶祝聖誕節。對此烏克蘭方面不但批評普丁偽善，而且還暗示俄羅斯正準備在教堂恐怖攻擊，要求烏克蘭民眾，不要前往東正教教堂。

根據CNN報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，教堂可能會發生恐怖攻擊，曾被佔領區域的居民，不要參加教堂禮拜，也盡可能避免前往人群密集處。

▲烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）。（圖／翻攝臉書「Iryna Vereshchuk」）



CNN報導指出，韋列舒克並沒有提出任何證據，CNN也無法獨立證實相關說法。

儘管普丁宣布停火36小時，但基輔方面尚未同意停火，烏克蘭和美國都將其視為憤世嫉俗的策略。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，莫斯科希望利用東正教聖誕節假期作為「掩護」，重新補給並阻止烏克蘭在東頓巴斯地區的進攻。