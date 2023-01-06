跟鄰居吵架！高雄女怒拿泡菜報復　他限量版球鞋吸滿湯臭爆





▲高雄女跟鄰居吵架，竟把泡菜倒進對方限量球鞋內，遭求償結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄謝姓女子與住家樓上的黃姓鄰居經常發生爭執，沒想到謝女竟在黃男限量版的球鞋、安全帽倒入泡菜，害得黃男的鞋子因此而報廢，氣得告上法院求償。法院審理後認為，黃男球鞋已難以完全清洗乾淨，依此判謝女須賠償對方1萬2千780元。

黃男指控，他與謝女是上下層鄰居關係，但彼此間常有紛爭，沒想到謝女竟在2022年1月18日凌晨4時許，拿著一碗泡菜跑到他家門口，並直接倒在他放在門口的球鞋及安全帽裡，汁液還因此滲出到地板上，整個門外臭氣沖天，他還為此花了6千元請人清潔了3次才消除異味。

黃男憤怒表示，他的球鞋是限量款，目前早已沒有販售，而在網路上找到的同款但不同色的鞋子標價為8千800元，安全帽2頂各為620元及499元，加上清潔費用，一共損失了1萬5千919元，他事後越想越不甘，最終決定對謝女提告求償。

法院審理時，謝女辯稱，「我只是把泡菜放到鞋子裡，但否認原告所提的鞋子是當初我放泡菜的鞋子，且雖然有水流出來，但沒有流得滿地板都是，另外也沒有潑灑到安全帽。」

不過法官審理後卻認為，黃男鞋子得內部應已完全吸附泡菜汁液，且當他發現時已時隔4個多小時，再加上泡菜有屬發酵食品，縱使經過清洗，內層也恐已難完全清潔乾淨而不售殘留物質影響，可認定功能已減損。

至於清潔費用的部分，由於黃男住家門口地板為舊公寓類磨石子式材質，容易滲透髒污異味，且泡菜汁液發酵滲透而增加的清潔難度可想而知，認為黃男求償6千元合理，另加上球鞋損失等，法官最終判決謝女應賠償1萬2千780元。