男摸黑偷珍貴漂流木　車尾燈未開露餡...落跑硬闖河床受困被逮

▲▼吳姓男子摸西偷載珍貴漂流木下山，廂型車車尾燈故障未亮引起警方注意後被逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭竊盜慣犯吳姓男子，4日凌晨，偷蘭陽溪偏遠河床上、市價約5000元的珍貴漂流木紅檜11支、台灣扁柏7支，他摸黑開廂型車下山時，車尾燈故障未開燈，眼尖的三星警分局英士所所長葉文獻等人巡邏，認為行跡可疑攔查，但吳男竟多次超速及逆向行駛拒檢，最後誤將車開進河床受困，警方將他逮捕後依侵占罪移送偵辦。

三星分局英士所所長葉文等人於4日凌晨巡邏勤務時，在大同鄉台7線3.5K家源橋，發現一廂型車車尾燈故障未開啟，認為行跡可疑遂予以攔停，豈料該車攔檢不停並多次超速及逆向行駛，員警鍥而不捨尾隨伺機攔查，終於在該車駛入蘭陽溪床受困時，當場查獲車內載有林木，駕駛吳男坦承木頭為蘭陽溪河床撿拾，經羅東林管處及保安警察第7總隊第4大隊偵查小隊共同會勘，認定該林木為珍貴林木紅檜11支、台灣扁柏7支，警方當場查扣，並將吳男，依侵占罪移送偵辦。

三星警分局表示，與保警第4大隊賡續落實滅鼠專案，並建構「檢、警、林」資源共享平臺，協作偵查，齊力打擊山老鼠；另再次呼籲民眾如發現破壞山林或盜伐珍貴林木等情形，應立即報警，警力有限、民力無窮，共同為國土保育及維護林木生態資源盡一份心力。