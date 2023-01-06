HTC發表VIVE XR Elite　支援跨VR ／ MR內容並配備全彩RGB透視鏡頭

▲HTC發表VIVE XR Elite。（圖／HTC提供）

記者高兆麟／綜合報導

全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者HTC（宏達電），今（6）日於CES 2023（美國最大國際消費性電子展）首日，發表一款同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite。

HTC表示，VIVE XR Elite不論是在遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力應用等領域，皆能開啟無限可能，更透過現實與虛擬世界的疊合，開拓全新玩法、化不可能為可能。



HTC董事長暨執行長王雪紅表示：「VIVE XR Elite是不斷進化的沉浸式網絡的最新里程碑，它藉由超越當今VR設備的透視攝像技術（pass-through），開闢了學習和娛樂的新現實境界。這款先進而精巧的機型是消費者最佳的選擇，是帶領消費者進入HTC所建構的元宇宙－VIVERSE的理想門戶。而在VIVERSE中，有著最多元的內容，也支援最新標準WiFi 6E。」



HTC結合VIVE Focus 3與VIVE Flow廣受消費者青睞的特點，並首次導入全彩高解析RGB透視攝像鏡頭（passthrough camera）和手部追蹤功能，大幅拓展MR體驗內容多樣性與未來發展潛力。玩家能在實體空間傢俱上奔跑穿梭，享受另類遊戲體驗；在鋼琴等樂器上即時疊加虛擬畫面，協助學習；甚至能擁有個人XR工作站，能搭配多部虛擬螢幕並與真實世界的電腦同時運行。

VIVE XR Elite支援PC VR，搭配VIVE Streaming功能，可透過USB-C串流線或Wi-Fi/Wi-Fi 6E輕鬆連接至電腦，發揮頂尖效能，享受低延遲且高擬真的VIVEPORT和Steam的PCVR 內容。



甚至還可以將內容從兼容的 Android手機無線傳輸至VIVE XR Elite，開啟全新的娛樂體驗。 使用者可享受300吋個人電影院所帶來的震撼影音娛樂，包含來自如Netflix和Disney+等串流影音服務以及Fortnite等遊戲內容，甚至還可以透過支援藍牙遊戲控制器，獲得完整遊戲體驗模式。



▲HTC VIVE XR Elite。（圖／HTC提供）



另一方面，VIVE XR Elite也將迎來HTC VIVE有史以來最大範圍的遊戲發布計畫，100款新的MR和VR內容將隨之推出，從新遊戲到經典遊戲，其中包括Eggscape、Demeo、Hubris、Yuki、Maestro、Les Mills Body Combat、FigminXR、Unplugged、Fingergun等。



VIVE XR Elite 將機身及用戶體驗設計拉升至全新高度。它採用模組化設計，只需將可拆卸電池移除後，加裝專用鏡架，即可輕鬆轉變為沉浸式眼鏡；無論是在家中、辦公室或長途通勤，皆可讓使用者依照使用情境進行變更配置。



近年來，虛擬世界題材愈加多元豐富，無論是醫療培訓或遊戲娛樂等應用，皆更仰賴精準可靠的追蹤能力。新一代VIVE XR Elite搭載了4顆廣角追蹤鏡頭、1顆全彩高解析RGB透視攝像鏡頭與1顆景深鏡頭，帶來出色的6DoF空間體驗。同時，也針對VR和MR體驗，導入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺利用雙手進行互動，如透過自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動和輸入。



至此，現在開發人員可將更多選項納入VR和MR內容以實現精確的移動，從而增強整體體驗。VIVE XR Elite同時支援6DoF的控制器和手部追蹤功能，可在遊戲、生產力應用甚至學習場景中實現至關重要的準確性，再搭配VIVE手腕追蹤器還可提供增強及多樣化的手部追蹤效果。



VIVE XR Elite帶來清晰的視覺衝擊力，具有110度廣視角與4K的解析度，以及以流暢的90Hz更新率運行，將紗門效應的干擾降至最低。除此之外，VIVE XR Elite配備可調整屈光率的鏡片及瞳距調整鈕（IPD），即使使用者未配戴矯正視力眼鏡，也可輕鬆找到最清晰銳利的視野，享受舒適配戴的樂趣。



VIVE XR Elite機身採人體工學設計，在舒適性和性能之間找到完美平衡，包含電池在內的總重量僅625克。將電池配置於裝置後方，搭配彎曲貼合的電池設計，不僅能符合個人頭型，更提供舒適平衡的配戴感。此外，電池續航力長達兩小時，並支援電池熱拔插拆卸（帶電插拔），快速更換，能在不中斷體驗下快速更換並繼續使用；另一方面，VIVE XR Elite同時具有30瓦特快速充電功能，並可透過USB-C進行充電。



而在音效表現上，VIVE XR Elite內建更大型揚聲器，大幅強化低音表現、音調平衡和定向音效，實現沉浸式的聆聽層次感。即使在XR體驗時，無須附掛其他套件，也能擁有清晰無比的聽覺享受，無須外掛其他套件。



VIVE XR Elite標誌著 HTC VIVE 對企業社會責任的持續承諾。 包裝材質成份裡99.9%為紙，並且由99%的回收材料製成，且所有包材皆屬100%可回收材質。



在使用者介面上，HTC融合自身引以為豪的軟硬體創新優勢，使用戶能夠透過 VIVERSE直接進入XR，從戴上VIVE XR Elite的那一刻起就更輕鬆、更身歷其境。用戶將進入個人專屬的VIVERSE雙樓層空間，開啟最愛的XR遊戲娛樂及各類體驗，也能將牆上畫作作為元宇宙門戶，自由穿梭不同空間；當然也能在起居社交空間內邀請朋友前來聚會。HTC正與不同領域的技術和內容創作夥伴攜手合作，將開放、可互動和富有想像力的 VIVERSE 願景變為現實。

▲HTC VIVE XR Elite實機體驗。（圖／HTC提供）



VIVERSE繼續展現支持OpenXR和WebXR標準的領導地位，並打造支持跨載具及網路瀏覽器的各式體驗方式。HTC與日本3D角色創建平台VRoid Studios的合作，可以利用開放的VRM標準，將虛擬形象帶入VIVERSE變得容易。而3D建模平台Sketchfab則是另一個技術合作夥伴，允許用戶將各種免費的3D物件導入至VIVERSE的空間中。



VIVERSE更與最新的技術合作夥伴Lamina1攜手，利用其Lamina1的第一層工具來實現VIVERSE更高效的跨世界、跨平台資產分配和管理。藉此，用戶可以在穿越元宇宙時無縫攜帶自身所擁有的數位資產，如虛擬分身、衣服、藝術品等。HTC很榮幸能與充滿遠見的Lamina1團隊合作，Lamina1與HTC有著共同的目標，即為全世界打造一個開放且互通的元宇宙。



VIVE XR Elite盒內包含頭戴式顯示器、2個控制器、電池座，建議售價為新台幣34,900元，這個價格，也比日前HTC韓國商店意外爆雷的4.3萬元要來得低，可說是驚喜價。此外，VIVE XR Elite也將於今年稍晚推出商用企業版，並計畫推出臉部及眼球追蹤設備。