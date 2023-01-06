恐怖畫面曝光！大里惡火毀3屋燒死5人　鄰居滅火器救火失敗

記者游瓊華、鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市大里區今(6日)發生恐怖火災，造成三代同堂7口之家5死慘劇。據了解，住在一樓的陳姓阿公(66歲)精神狀況不穩，疑似在凌晨點火釀禍，但詳細的起火原因還有待釐清。根據路口監視器畫面，當時該棟房屋先冒出白煙，接著竄出火舌，附近民眾雖然使用滅火器救火，但火勢一發不可收拾，延燒一旁車輛與2棟房屋。

▲大里一處民宅6日凌晨發生火災，當時火勢過大延燒一旁2棟住宅與車輛。（圖／記者游瓊華翻攝）



消防局表示，現場為1、2樓RC之3層樓鐵皮加蓋建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積約140平方公尺、財損約新台幣10萬元，起火原因由火調人員進行後續調查與釐清。

消防局指出，此次屋內6人，除1名66歲男性屋主由搶救人員協助脫困外，屋主的5名家人OHCA緊急送醫，經搶救後仍宣告不治。

這起火警一共造成5人死亡，其中年紀最小的是僅有6個月大的曾姓男嬰(長女之子)，另外4名死者分別為11歲的曹姓男童(長子之子，從母姓)、38歲的陳女(女兒)、32歲的陳姓男子(兒子)、以及62歲的林姓婦人(陳姓阿公妻子)；而阿公的長子陳男(35歲)昨在嘉義送貨，並未在家，接獲噩耗後已立即趕回台中。

▲倖存的陳姓阿公。（圖／記者鄧木卿翻攝）