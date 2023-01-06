大里火警5死！倖存阿公疑「淋高粱點火」驅蛇　家屬斥：胡言亂語

▲台中大里火警5死，倖存的陳姓阿公精神狀況不穩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市大里區今(6日)發生重大火警，造成三代同堂6口之家5死慘劇。據了解，住在一樓的陳姓阿公(66歲)精神狀況不穩，今凌晨疑似出現幻覺，看到家中有蛇蹤，因此拿出高粱酒淋蛇點火想驅蛇，不料火勢竟一發不可收拾。對於這一說法，家屬則駁斥，表示陳姓阿公是「胡言亂語」。

這起火警發生在今凌晨3時52分許，警消接獲通報後出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救；現場為3樓RC結構建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積共約140平方公尺、財損、起火原因待查。

警消趕抵現場時，疑似縱火的陳姓阿公已經坐著輪椅脫困；據悉，阿公精神狀況不穩定，當時疑似是出現幻覺，看到家中有蛇，才會拿出高粱酒淋蛇點火，未料竟釀成5死慘劇。但對於這一說法，家屬則駁斥，表示家中沒有人喝酒，何來的「高粱」點火，並指出應是阿公「胡言亂語」。

這起火警一共造成5人死亡，其中年紀最小的是僅有6個月大的曾姓男嬰(長女之子)，另外4名死者分別為11歲的曹姓男童(長子之子，從母姓)、38歲的陳女(女兒)、32歲的陳姓男子(兒子)、以及62歲的林姓婦人(陳姓阿公妻子)；而阿公的長子陳男(35歲)昨在屏東過夜，並未在家，接獲噩耗後已立即趕回台中。詳細起火原因為何，目前還有待進一步調查釐清。

▼這起火警釀成5死慘劇。（圖／記者鄧木卿翻攝）