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忘記鎖門！嘉義女「睡到一半下體被痛醒」　床邊驚見陌生男嚇傻

嘉義一名女子睡覺忘記鎖門，竟遭到陌生男子闖入侵犯。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女子睡覺忘記鎖門，竟遭到陌生男子闖入侵犯。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

嘉義一名李姓男子2年前半夜闖進沒鎖門的女子家中，見對方只穿內褲熟睡，竟起了色心，用手指侵犯得逞，女子感覺疼痛驚醒，發現自己被侵犯，跑出屋外求救，李男也趁機溜走。針對犯行，法院判決也曝光了。

根據判決書，李男在2021年9月21日深夜11時許，發現女子住處後門沒上鎖，便闖進屋內查看，行經1樓房間，看到女子躺在床上睡覺，下半身只穿內褲，為了滿足自己的色慾，將手指伸進對方內褲摩擦，導致女子下體輕微擦傷，感覺到疼痛後醒來，看到眼前的陌生男子，嚇得跑出去求救，而李男伺機從後門巷子逃跑。

李男無故侵入別人住宅，被判刑入獄。（示意圖／翻攝自pexels）

▲李男無故侵入別人住宅，被判刑入獄。（示意圖／翻攝自pexels）

法院審理，女子本來生活單純，居住在民風純樸保守的鄉鎮，卻遭李男侵入住宅還乘機性交，感到屈辱，身心和自尊都受到嚴重侵害，精神痛苦難以言喻，事情發生到現在，不但無法正常外出生活，就連平常在自己家，也常常感到惶恐不安。

法院依侵入住宅罪，判李男3個月有期徒刑，又依乘機性交罪，判處3年2月有期徒刑。至於民事部分，審酌事件發生過程、女子受傷害程度及雙方年齡、家庭狀況、經歷能力等，最後判李男須賠償56萬精神慰撫金，可上訴。

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