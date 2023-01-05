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千元假鈔流竄全台！集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

▲雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日前雲林出現假鈔流竄加油站、檳榔攤，也有兩名外送員受害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者唐詠絮、隋昊志／綜合報導

近日傳出假鈔集團出沒，千元假鈔流竄全台，彰化縣各大夜市也傳出有人假借玩遊戲名義，拿出假鈔向業者收取找零，有攤商發現上當後，透過社群媒體提醒其他攤商小心受騙，尤其是一群20多歲的年輕人。

▲假鈔流竄夜市。（圖／業者提供　警方提供）

▲彰化夜市近日出現假鈔流竄。（圖／業者提供　警方提供）

彰化近日多個夜市傳出假鈔集團出沒，有攤商透過社群網路指出，該集團由一名年約40歲左右的男子，帶著一群20歲上下的年輕人出沒，專門挑攤商生意好時，拿出千元假鈔付錢，利用攤商忙碌無暇檢查紙鈔真偽，藉此換得找零的真鈔。

▲假鈔流竄夜市。（圖／業者提供　警方提供）

▲彰化夜市近日出現假鈔流竄。（圖／業者提供　警方提供）

攤商一直等到打烊後收攤清點鈔票時，才赫然發現拿到的竟然是假鈔，整個晚上辛苦等於是都做了白工，也因此透過社群網路提醒其他攤商，希望彼此提醒避免上當受騙。目前已知彰化縣內多個夜市都有攤商受害，受創最深的損失更是高達7千元，。

▲日前雲林多名民眾收到千元假鈔。（圖／翻攝自虎尾人(讚)出來臉書）

▲日前雲林多名民眾收到千元假鈔。（圖／翻攝自虎尾人(讚)出來臉書）

由於彰化發現的假鈔序號「HR484268XD」，與日前在雲林的假鈔序號一致，可推測這批假鈔已經流竄到全台各縣市，其中序號中的「268」在台州方言意謂著「傻子」，最後2個英文字又是「XD」，意思彷彿在說「是不是傻子，哈哈」。

對此，員林警分局永靖派出所所長劉晏誠表示，這些假鈔除了序號相同之外，摸起來的手感也較為粗糙，目前已掌握到5名犯嫌，將會依刑法詐欺罪嫌通知到案說明，並移送彰化地檢偵辦。

至於如何分辨真假鈔？央行過去曾公開8招：

步驟一：摸一摸凸起觸感，以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感。

步驟二：迎光透視水印，100元（梅花）、200元（蘭花）、500元（竹子）、1000元（菊花）、2000元（松樹）。

步驟三：輕轉鈔票變色油墨，100元（紫紅變綠色）、200元（金色變綠色）、500元（金色變綠色）、1000元（金色變綠色）、2000元（金色變綠色）。

步驟四：輕轉鈔票變色窗式安全線，100元（紫色變綠色）、200元（紫色變綠色）、500元（七彩光影變化）、1000元（七彩光影變化）、2000元（七彩光影變化）。

步驟五：以15度角側面檢視隱藏字。（2000元新增防偽功能）

步驟六：光影變化箔膜，輕轉鈔票，「2000」字樣及「衛星」圖案呈現漸次閃動、不同顏色之變化。（2000元新增防偽功能）

步驟七：金屬油墨加印「2000」字樣，輕轉鈔券，「火箭」圖案兩側呈現金屬光澤，經掃瞄影印後，顏色變化差異大，「2000」字樣不清楚。（2000元新增防偽功能）

步驟八：條狀箔膜光影變化效果，500元正面條狀箔膜光影變化效果，1000元正面條狀箔膜光影變化效果。

▼8步驟分辨鈔票真偽。（圖／翻攝自央行官網）

▲▼ 。（圖／翻攝央行官網）

▲▼ 。（圖／翻攝央行官網）

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▲▼ 。（圖／翻攝央行官網）

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