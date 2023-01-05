2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

▲台彩推出2023年春節大紅包，2000萬頭獎多達7個。（圖／記者陳依旻攝）



記者隋昊志／綜合報導

每到農曆年前，除了與親友團聚之外，不少民眾都會買刮刮樂試試手氣，其中2000元刮刮樂不但獎金高，還加碼送豪車，是許多人的首選。台彩公司4日公布2023年的2000元刮刮樂獎項，最大獎2000萬增加到7個史上最高，總中獎率也高達69.33%，不過若是想要回本甚至是賺錢，可就要留意背後的玄機了。

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▲台彩推出2023年春節大紅包，2000萬頭獎多達7個。（圖／記者陳依旻攝）



據台彩所公布的2023年「2000萬超級紅包」獎金結構顯示，頭獎2000萬元共有7個、二獎200萬元+賓士休旅車10個、100萬元850個、10萬元4352個、3萬元3366個、1萬元4萬7090個、5千元81萬9230個、2千元161萬8060個、1千元340萬0000個。

將上述所有獎項總額累積加總起來，共有589萬2965個中獎機會，除以總發行量849萬9456張，中獎率高達69.33%。但若是想要回本的話，至少得刮中2千元，等於總獎項為249萬2965個，中獎機率下降到29.33%，想要以小搏大賺錢的話，至少要刮中5千元，獎項總數為87萬4905個，中獎機率則只有10.29%，也就是說賠本機率高達70.67%，至少要賠1千元，甚至是槓龜。

雖然賺錢機率約只有10%，但這次「2000萬超級紅包」最高頭獎獎金增加到7個，百萬獎金所提共的量，也一口氣比起先前增加2百多個，共高達850個獎項，紛紛創下新高，若是想拼一夕成為百萬富翁，甚至是千萬富翁，都可以試試手氣。