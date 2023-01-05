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新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

▲日本主婦總有高效清潔術，從日本夯到台灣的2大清新好物，絕對讓你輕鬆搞定臭氣霉運，掌握輕鬆開運的關鍵！（右／Pexels、左／資料照)

消費中心／綜合報導

農曆新年即將到來，不免俗地要除舊佈新大掃除一番！不過，家中有些角落好像怎麼清都還是隱隱臭氣、甚至發霉！千萬別以為無法解決就忽略，要知道打造清新好氣場可是扭轉霉運的關鍵！家中長期堆積臭氣，好氣場就進不來，臭味來源其實來自躲在織物裡的異味！還有一處，容易發霉的廁所如果放任下去，霉運容易賴著不走！面對難纏的死角，日本主婦總有高效清潔術，從日本夯到台灣的2大清新好物，絕對讓你輕鬆搞定臭氣霉運，掌握輕鬆開運的關鍵！

開運神器1號：一噴消除陳年織品臭氣，揚眉「兔」氣自帶好氣場

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

▲▼沙發、窗簾、地毯等，用「風倍清織物除菌消臭噴霧」，直接在織物上噴一噴，就能夠深入纖維根源去味，臭味穢氣輕輕鬆鬆就化解消散。（圖／資料照，下同。)

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

全家運勢關鍵就在於客廳的氣場，所以打掃第一站絕對不能忽略保持客廳的氣場流通，讓壞霉運消散，好運氣才進得來。尤其沙發、窗簾、地毯等，體積較大打掃起來難度高，也不便常常清洗，這時候用「風倍清織物除菌消臭噴霧」，直接在織物上噴一噴，就能夠深入織物纖維去味，穢氣不用多久就化解消散。

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

▲不管是難洗的毛衣、大衣、帽子、圍巾…，只要是布都能噴，讓衣服就像剛洗過一樣，穿著出門自帶好氣場。

此外，今年大暖冬換季比較晚，櫥櫃衣物放了大半年，準備換季時打開櫥櫃瞬間的淡淡霉味，想必都還記憶猶新，除了拿出來全部洗過一次之外，也可使用「風倍清織物除菌消臭噴霧」噴一噴，不管是難洗的毛衣、大衣、帽子、圍巾…，只要是布都能噴，讓衣服就像剛洗過一樣，穿著出門自帶好氣場。

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

▲「風倍清織物除菌消臭噴霧」是真正可去除異味，不是以香氣掩蓋臭味的噴霧，家中備個幾瓶隨時想噴就噴，再也不怕味道殘留在衣物或沙發上影響氣場與人緣。

日本研發消臭科技的「風倍清織物除菌消臭噴霧」是真正可去除異味，不是以香氣掩蓋臭味的噴霧，不僅如此，還有99.9%除菌+、72小時抗菌▾，家中備個幾瓶隨時想噴就噴，過年在家煮完年夜大餐或親友聚會在家大嗑火鍋、麻辣鍋，再也不怕味道殘留在衣物或沙發上影響氣場與人緣。

開運神器2號：浴室、廁所招財招桃花　一按「霉」煩惱

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

▲新上市的「風倍清浴廁防霉劑」，不僅能夠防霉*六周^還能同時防臭！廁所穢氣不再，也同時解決了漏財的煩惱！

想要財運旺、好人緣，千萬別忽略你家的浴室和廁所，尤其在風水上，水主財富，所以千萬不能任由家中廁所發霉惡臭不管，趁年終大掃除徹底刷洗家中廁所後，想要一勞永逸維持這般潔淨，就要交給新上市的「風倍清浴廁防霉劑」，不僅能夠防霉*六周^還能同時防臭！廁所穢氣不再，也同時解決了漏財的煩惱！

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

▲風水上，水主財富，所以千萬不能任由家中廁所發霉惡臭不管。

「風倍清浴廁防霉劑」具日本革新△防霉*阻斷科技，能在廁所表面形成防霉保護層，讓霉菌無法再持續落地生根，還能持續防臭。清完一按，就能防霉*清新6周^，同時還能防臭#，解決一般廁所常見的潮濕不通風困擾。

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

▲▼清完一按，就能防霉*清新6周^，同時還能防臭#，解決一般廁所常見的潮濕不通風困擾。

▲▼ 新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！ 。（圖／資料照）

把握年前掃除，跟上日本主婦的完美掃除技，善用兩大開運清潔神器「風倍清織物除菌消臭噴霧」、「風倍清浴廁防霉劑」一解家中的穢氣結，讓新年的好氣場在家中暢行無阻，好人緣、好財運、好桃花自然源源不絕滾滾來。

~風倍清織物噴霧消除異味與細菌，而非灰塵。
+針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。
▾針對特定測試菌群。實驗數據來自日本實驗室。
*以代表性霉菌於浴室常見可滲透材質(FRP/矽利康)測試，不適用於所有霉菌類型與各種可能情況；效果依使用環境而異，無法處除去既有霉點但可抑制擴散可能。實驗數據來自日本實驗室。
^時間長度依據實際環境而定
△指P&G日本風倍清首款浴廁防霉產品
#指對浴廁表面可滲透材質物件消臭防臭效果，如毛巾、地墊、浴簾等，實驗數據來自日本實驗室。

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