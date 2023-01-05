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冬天必備抗寒神器！櫻花專利「四季溫」任何天氣都能輕鬆享受舒適沐浴

▲▼冬天必備抗寒神器！櫻花專利「四季溫」任何天氣都能輕鬆享受舒適沐浴。（圖／業者提供）

▲櫻花熱水器獨家兩大專利「渦輪增壓」及「四季溫」，讓你輕輕鬆鬆享受舒壓的沐浴時光。

消費中心／綜合報導

寒流一波波，你在洗澡前還要先走到陽台確認熱水器溫度嗎？櫻花熱水器獨家兩大專利「渦輪增壓」及「四季溫」，讓全家人洗澡不再因為天氣變冷而無法暢享熱水，或是面臨洗到一半還要到陽台手動調整水溫的窘境，輕輕鬆鬆享受舒壓的沐浴時光。

▲▼冬天必備抗寒神器！櫻花專利「四季溫」任何天氣都能輕鬆享受舒適沐浴。（圖／業者提供）

▲櫻花獨家專利熱水器內建渦輪增加技術。

熱水器內建渦輪增壓技術　水量瞬間開外掛

櫻花獨家專利「渦輪增壓」技術，打造內建於熱水器中的增壓系統，全新二代渦輪增加技術適用於所有水壓環境，並採電腦全自動偵測水溫，即使面臨霸王級寒流，也會自動調整火力級水量，讓水溫穩定不會忽冷忽熱，天天在家都可以享受SPA級的沐浴體驗。

櫻花廚藝生活館中央店楊經理分享，許多華廈高樓層、舊公寓或透天厝常有水壓不足或彼此搶水的問題，透過安裝一台具備渦輪增壓技術的櫻花熱水器，免打牆重新拉管也不必安裝加壓馬達，不用改變家中任何硬體或格局就能改善洗澡的問題。

▲▼ 櫻花熱水器渦輪增壓廣編 。（圖／記者湯興漢攝）

▲櫻花廚藝生活館及特約店中設立熱水+淨水的雙水體驗專區，消費者只要親自走一趟就能現場感受增壓渦輪的差異。（圖／記者湯興漢攝）

為推廣讓消費者親身體驗渦輪增壓的效果，台灣櫻花特別於櫻花廚藝生活館及特約店中設立體驗專區，比照家用沐浴場景，結合蓮蓬頭與加壓道具，實際呈現渦輪增壓的效果。除了渦輪增壓之外，體驗區內同時設有櫻花淨水器設備，讓消費者一次享受熱水+淨水的完美雙水體驗。

▲▼冬天必備抗寒神器！櫻花專利「四季溫」任何天氣都能輕鬆享受舒適沐浴。（圖／業者提供）

▲四季自動調溫功能，能夠判斷天氣主動提供最適熱水，並可依區域氣候不同，選擇三段彈性模式。

全自動四季溫模式　不怕天氣突然溜滑梯！

櫻花獨家專利「四季溫」模式，只要啟動四季溫，立即自動偵測天氣變化，主動供應人體最適熱水溫度。例如遇到寒流來襲，自來水溫度驟降20度以下，透過偵測冷水水溫，熱水器自動提升供應熱水溫度至48度。為了因應各區域不同氣候的需求，也可透過設定高溫、標準、低溫三種模式，彈性選擇最適合的熱水模式。

楊經理分享，許多客人會為了家中的小小孩或長輩，特別指定安裝具有四季溫模式的櫻花熱水器，只要設定好溫度就不用擔心燙傷問題。即使遇到氣候變化大的時候，也能透過智慧溫控自動調節，不怕洗澡洗到感冒，還能省時、省水、省瓦斯。

▲▼冬天必備抗寒神器！櫻花專利「四季溫」任何天氣都能輕鬆享受舒適沐浴。（圖／業者提供）

▲SAKURA i Care整合五大永久免費健檢服務，掃瞄產品QR Code就能上傳產品履歷和進行服務預約。

除了產品創新，台灣櫻花也希望能讓消費者擁有美好的使用體驗。SAKURA i Care的智能服務平台，整合櫻花集團資源讓消費者更方便使用，只要掃描產品上的QR Code，就能上傳產品履歷、一指預約包含熱水器送安檢在內的五大永久免費服務，成就「時刻在乎 永恆守護」的堅定承諾，不只讓全家放心，更創造便利的居家生活。

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