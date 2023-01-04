妹子結帳錢撒滿地！遭嗆「到底要多久」當場社死　過來人勸1招秒解

▲不少人在結帳時會感到壓力倍增。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

在排隊結帳時，有些人會因緊張而顯得有些手忙腳亂。一名女網友表示，她近日在超商結帳報電話時，一直沒辦法念清楚自己的手機號碼，收拾零錢時還不小心把整個錢包打翻，錢撒滿地，後面排隊的大叔見狀還忍不住抱怨，「受不了，到底要用多久？要浪費多少時間？」讓她相當受傷。

「上班時間的7-11真的很像戰場！」一名女網友在Dcard發文表示，她昨天早上到7-11買咖啡，結帳時因緊張舌頭打結，不斷口吃無法念清楚號碼，此時就聽到後方排隊客人傳來不耐煩的聲音，結果正當她打算把桌上找錢放進錢包時，又不小心把錢包打翻，撒了一地零錢，只能趕緊蹲在地上收拾。

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原PO透露，此時所有目光都聚集在她狼狽的模樣上，不料後方的大叔還出聲抱怨「受不了、到底要用多久、要浪費多少時間」，讓她聽了後就趕緊拿著咖啡逃離現場，感嘆「根本社死現場…在捷運上心情差到不行，覺得自己好沒用，玻心瞬間就碎了一地。」並求問網友，「有沒有什麼在超商快速結帳的秘訣？」

▲一名女網友在結帳時打翻錢包，結果遭後方客人抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引許多網友討論，紛紛留言「排隊結帳也會緊張+1」、「覺得原PO沒問題，反而是後面大叔的問題耶，稍微等久一點確實人難免會有點不耐煩沒錯，但大叔這樣行為只會讓人覺得沒修養，若原PO未來想避免這問題，或許可以試試直接跟店員說『請先幫後面的處理』加上稍微錯身讓開，深呼吸讓自己冷靜下、慢慢收零錢之類」。

另外，也有不少過來人建議，「可以結帳的時候掃app條碼阿 就可以不用報電話了」、「我都是用信用卡或是悠遊卡付款阿，逼一下就好，不用找零，給你參考」、「先打開app+1，現在有新功能，可以直接把找的零錢存進去，省很多時間」。