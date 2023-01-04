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社會 社會焦點 保障人權

跨年夜假臨檢！基隆3嫌扮警攔車搶50萬現金　他機警錄影狂喊搶劫

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆於跨年夜12月31日深夜時段發生一起搶案！林姓男子報警宣稱，他開車行經七堵區實踐路百福公園旁時，被身著黑衣、黑褲的男子假扮警察臨檢，搶走他放有50萬元現金的背包，過程被他以手機拍下。警方初步調查，認為搶案過程有諸多疑點，已將程姓等3名犯嫌查緝到案，全案依刑法搶奪罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲▼跨年夜有搶奪集團假冒警察臨檢，對林姓男子假盤查、真搶劫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲跨年夜有搶奪集團假冒警察臨檢，對林姓男子假盤查、真搶劫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

跨年夜12月31日深夜時段，基隆市七堵區實踐路百福公園旁發生假冒警察搶奪案，以程姓犯嫌（男，22歲）為首的搶奪集團，夥同許姓犯嫌（男，25歲）、陳姓犯嫌（男，31歲）等3名成員，假冒警察，向坐在自小客車上的林姓被害人（男，31歲）盤查身分、要求出示證件，於盤查過程中發生拉扯，並趁機搶走被害人放在副駕駛座內有約現金50萬元之背包。

林姓被害人報案時，拿出自行使用手機錄影的證據。根據影片，穿著一身黑、用黑傘遮臉的犯嫌自稱員警，要車內的林男下車受檢，遭林男拒絕並以手機拍攝蒐證，另一名犯嫌則繞到副駕駛座，隔車窗往車內探看，最後林男放在副駕駛座的包包疑似被奪走，犯嫌開車逃逸，林男則大喊搶劫。

警方初步調查，發現搶案發生過程有諸多可疑之處，立即成立專案小組，分析周邊監視器畫面，清查可疑犯嫌身分，於2日持法院核發搜索票及拘票，於臺中市豐原區某旅館查緝程姓等3名犯嫌到案。程姓犯嫌等3人涉犯搶奪事證明確，但犯案動機仍在釐清中，全案依刑法搶奪罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲▼跨年夜有搶奪集團假冒警察臨檢，對林姓男子假盤查、真搶劫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼跨年夜有搶奪集團假冒警察臨檢，對林姓男子假盤查、真搶劫。（圖／記者郭世賢翻攝）

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