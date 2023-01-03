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高虹安遭指「不要環保局派遣工」！竹市府提告2粉專：已違反社維法

▲有網友在臉書PO出南寮漁港滿地垃圾畫面，引來另名網友留言，「因為他（指高虹安市長）說環保局不要用派遣工，都要用正職」。（圖／翻攝自Facebook／新竹人新竹事）

▲有網友在臉書PO出南寮漁港滿地垃圾畫面，引來另名網友留言，「因為他（指高虹安市長）說環保局不要用派遣工，都要用正職」。（圖／翻攝自Facebook／新竹人新竹事，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日前有民眾在南寮漁港周圍燃放煙火，事後並未帶走相關廢棄物，畫面也被網友轉發至臉書社團「新竹人新竹事」，質疑「南寮漁港怎麼了？怎麼這麼髒？」不料卻有人回覆，「因為他（指高虹安市長）說環保局不要用派遣工，都要用正職」。對此，新竹市府發言人澄清，該說法完全是子虛烏有，稍早已代表市府提告造謠者。

新竹市政府3日傍晚發布新聞稿指出 ，有民眾2上午9點31分在「新竹人新竹事」PO出一張滿地垃圾的畫面，並詢問「南寮漁港怎麼了？怎麼這麼髒？」隨後就有網友在下方留言，聲稱是高虹安說環保局不要用派遣工，都要用正職。不過，此說法也被施淑婷打臉，親自留言告知環保局處理情形，並澄清網友留言內容完全是子虛烏有，「高虹安市長從未說過環保局不要用派遣工。」

▲有網友在臉書PO出南寮漁港滿地垃圾畫面，引來另名網友留言，「因為他（指高虹安市長）說環保局不要用派遣工，都要用正職」。（圖／翻攝自Facebook／新竹人新竹事）

施淑婷說明澄清資訊後，該名網友就將留言刪除，不過在澄清資訊發布15小時之後，臉書粉絲專頁「郎員大」、「海人」依舊分享該名網友的留言截圖。「郎員大」在文中狠酸，「我看再過沒多久『路平燈亮水溝通』也要變成 #膨風城 的一種奢求。」

▲臉書粉絲專頁「郎員大」、「海人」轉發網友留言開酸高虹安。（圖／翻攝自郎員大、海人臉書）

▲臉書粉絲專頁「郎員大」轉發網友留言開酸高虹安。（圖／翻攝自郎員大臉書）

另外，海人則是分享截圖說，「這一題很簡單，都要怪沈慧虹沒有選上，不然清潔員就不會過完年就失業了！！！（疑）」。對此，竹市府指控，留言網友在了解事情原委後主動刪除留言，此二粉絲專頁不只發表言論之前未善盡查證義務，事後更沒有進行訊息更正或澄清作為，相關行為已有違反社維法之嫌。

▲臉書粉絲專頁「郎員大」、「海人」轉發網友留言開酸高虹安。（圖／翻攝自郎員大、海人臉書）

▲臉書粉絲專頁「海人」也轉發同則訊息。（圖／翻攝自海人臉書）

竹市府指出，不實謠言不只傷害竹市府同仁士氣，更造成基層人心惶惶，施淑婷已於3日下午5點18分正式至新竹市警察局報案，期許發揮以訟止謗的作用，「務必讓這些粉絲專頁所有者理解，並不是躲在網路之中以匿名方式散布不實訊息就無須負擔任何法律責任。」

竹市府強調，未來市府也會更積極在網路社群中，針對民眾熱議之市政事件提供官方回應，讓市府同仁的努力與付出獲得應有的評價，以維市府公信力。

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