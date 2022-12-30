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社會 社會焦點 保障人權

獨／新北跆拳教練出國比賽性騷選手「遭協會停職」　竟重返校園任教

▲▼ 吳教練涉嫌對選手性騷擾。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 跆拳道吳姓教練涉嫌對選手性騷擾 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

在新北市極負盛名、40歲吳姓跆拳道教練日前帶隊出國參加比賽時，對選手伸魔爪，選手回台後在家長陪同下赴警報案；中華民國跆拳道協會表示，經多次調查與開會後，紀律委員會對吳姓教練祭出暫時停權。然而，新北教育局疑似官官相護，仍讓這名狼師回學校任教，家長與學子都相當害怕。

據了解，吳姓教練已結婚並育有2子，在新北市帶國高中小教學並帶校隊，幾年來培育出多位優秀選手，他日前才代表台灣帶隊出國參加跆拳道錦標賽，在國外時，鬼迷心竅對選手有不正當肢體碰觸。

返台後，該選手相當恐懼，在家長陪同下赴警局報案揪出惡狼，吳姓教練挨告後，第一時間自請離職；中華民國跆拳道協會嚴正針對此事召開多次紀律委員會，近日對吳姓教練提出停權公告。

中華民國跆拳道協會表示，本會吳○○教練因涉及性騷擾案，自今年12月21日起至2024年12月20日止，停止該教練於本會所有道館教學、賽事指導教練及晉段所屬教練等相關職務。

然而，令家長們不寒而慄的是，吳教練起初向多間有任職的學校自請離職，然而教育局與學校校長疑似包庇吳姓教練，近期又讓他重回學校帶隊任教，而該名教練疑似也想要雲淡風輕，還在臉書上大膽PO出重回教育圈的炫耀文。

對此，目前新北教育局仍無法回應。

▲▼ 吳教練重返校園，家長們相當恐懼 。（圖／翻攝吳教練臉書）

▲ 吳教練重返校園，家長們相當恐懼 。（圖／翻攝吳教練臉書）

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