打電話給媽剩語音信箱　他傳訊「好希望有人已讀」　一張照惹哭萬人

▲愛要及時表達，才不會留下遺憾。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

「天下沒有不散的筵席」的這句話，除了用在職場上的離別之外，對於親情也是。一名網友表示，每當他難過、委屈的時候，都會打電話給媽媽，但最後都會轉接到語音信箱。簡單幾句文字，就道盡對於離世的媽媽的思念，文章一出，讓不少網友淚崩，更有人感嘆「我也會傳Line給我爸，雖然明知道他不會回了。」

一名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張正在撥打電話給媽媽的截圖，並表示每當他難過、委屈的時候都會打給媽，雖然打過去只會轉接語音信箱，但每次撥打的那一瞬間，都會奢望能有人接電話，「此門號一直放在家裡，但仍捨不得把這個門號停掉…」最後還標註「有媽的孩子像個寶」，感動上萬人。

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▲原PO經常打電話給媽媽，但電話另一頭卻不再有人接聽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

許多網友紛紛留言，「父母在，人生尚有來處；父母去，人生只剩歸途」、「加油！勇敢堅強下去！」、「把握眼前所擁有的，珍惜身邊親朋好友」、「在心裡想就好，去碰只會讓自己悲傷，要知道自己以經長大了，可以獨立了，路還是要走，珍惜最後陪你走到底的」、「這種感覺我懂！加油」、「瞬間飆淚」、「給你一個溫暖的擁抱」。

另外，也有不少網友分享，「跟我一樣，爸爸的Line也一直在，雖然沒有人會回應我了，但是看到就覺得祂一直都在」、「我媽是唯一一個沒事也跟我互打電話的人，想念那些沒意義又充滿愛的話語，永遠」、「我也是…我把爸爸的電話停掉了，有時還會打過去，但是打不通了」、「我也好久沒打我外婆家的電話了，因為她也接不了了」。

原PO也在留言處分享自己與媽媽的對話截圖，不過所有訊息都不再有人回應，讓他不禁感嘆「我多希望這些訊息有人可以有人已讀」、「我有好多話想跟妳說」，再度讓網友淚崩。

▼即使媽媽已經離開，原PO依然會傳訊與媽媽對話。