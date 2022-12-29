婦堅持匯170萬給警示帳戶　警苦勸不成出奇招：大姐算我求你啦！

▲「大姐、算我求你啦」，台中警方為了阻止被騙，語氣從強硬變哀求，終於保住170萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區1對65歲夫妻到銀行要匯170萬元，行員發現金額過大加上對方是警示帳戶，因而報警，警方到場後得知又是詐騙，追問如何認識？對方資料？手機對話為何刪除等，婦人堅稱是借貸關係，還怒罵員警為何看她手機「我們認識嗎？」員警見勸阻無效後，幾近哀求的說「大姐、算我求你啦」、「不要平白把辛苦錢送給人」，婦人或許被誠意打動，終於決定不匯款。

台中市清水警分局沙鹿所員警林皇璋、陳彥融到達銀行後，查詢該婦人所提供的帳號，早已有人報過案，是多筆詐騙警示帳戶，林員殷切詢問「怎麼認識？」婦人回「要跟你講嗎？我們認識嗎？」

林員問「為何要匯錢？」婦人回「之前借的還沒還清」，林員再問「手機對話為何要刪除？」這時婦人已開始不滿「我又沒有跟他連絡，奇怪耶」，「這是我的手機，你為什麼能看？」

林員苦口婆心勸告對方「你要白白損失170萬元嗎？」「一輩子的辛苦錢，我都要存好幾年啊」，這個人已被人報警過了，婦人仍不死心「白白損失，也是我自己的錢」，「我不相信他是騙子」，林員最後哀求的說「你都可以當我阿嬤了，大姐、算我求你啦」。

婦人或許是被員警誠意打動，最後決定不匯了，也對員警幫她保住老本表示感謝。