比賽失誤丟分！2少女球員遭教練「當眾甩耳光」　畫面曝光引眾怒

▲馬六甲隊2名年僅14歲的球員遭教練當眾甩耳光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

馬來西亞上個月正在舉行全國U14青少年排球錦標賽,沒想到其中一隊的教練在失分後,竟直接在場邊甩了兩名球員巴掌,過程全被臉書直播拍了下來,引發民眾怒火。大馬體育部長得知後下令徹查,目前教練已被停職。

No space in sports or life for this kind of abusive behaviour. Education, awareness and effective supervision is important to ensure mutual respect between athletes, coaches and administrators. pic.twitter.com/pSgUUZJte3