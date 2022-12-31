4大學生遭亂刀刺死「嫌犯抓到了」　竟是鄰校犯罪學碩士生

▲美國愛達荷大學4名學生陳屍租屋處。（圖／翻攝當事人臉書、instagram）

記者吳美依／綜合報導

美國愛達荷大學4名學生在校外租屋處遭亂刀刺死，案發至今逾2個月終於出現進展，華盛頓州立大學28歲碩士生布萊恩（Bryan Kohberger）在賓州落網，他專門攻讀刑法司法及犯罪學系，而2校距離僅約16公里。

愛德荷州拉塔郡（Latah County）檢警追蹤一輛出現在案發現場的白色現代汽車，並且循線查到車主布萊恩，最後發現此人與公寓內採檢到的嫌犯DNA互相匹配。他們推測，嫌犯很可能在聖誕假期前往賓州找父母過節，因此由聯邦調查局（FBI）賓州分局跟蹤4天後實施逮捕。

檢警已找到白色現代汽車，但仍在搜索犯案兇器，但他們並未透露其他細節，包括嫌犯是否認識4名死者。布萊恩如今被指控4項一級謀殺罪及入室竊盜重罪，目前被關押且不得保釋，預計1月3日舉行引渡聽證會。

▲愛達荷大學4死命案嫌犯落網，華盛頓州立大學28歲碩士生布萊恩（Bryan Kohberger）在賓州被捕。（圖／路透）

CNN報導，華盛頓州立大學30日證實，布萊恩於2020年學士班畢業，2022年6月完成刑事司法學系碩士學位，今年12月才結束刑事司法學系博士生的第一學期。

《每日郵報》報導，布萊恩沒有任何前科，但被親戚形容為非常執著貫徹素食主張，甚至「有強迫症傾向」，只要鍋具曾烹煮肉類，洗乾淨後再製作素食菜餚也打死不吃，甚至為此強迫家人購買全新一套素食專用鍋具。

同學尼克（Nick Mcloughlin）看見老友被捕時相當震驚，他回憶，布萊恩一直到大三都是個樸實的人，但大四開學時卻不知為何暴瘦一大圈，變得咄咄逼人，甚至開始學習拳擊，「他總想跟別人吵架，還在霸凌別人。我們開始把他排除在交友圈之外，因為他100%變了一個人。」

▲愛達荷大學4死命案震驚全美。（圖／翻攝當事人臉書、instagram）



今年11月13日，愛達荷大學4名學生在校外租屋處遇害，死者為20歲的伊森（Ethan Chapin）及夏娜（Xana Kernodle）、21歲的凱莉（Kaylee GonCalves）及麥迪森（Madison Mogen），他們都是好朋友，伊森與夏娜更是情侶。法醫相驗後指出，4人遭同一把刀反覆猛刺致死，多數傷口集中在胸口及上半身，被發現時皆倒臥在床，很可能在睡夢中遇襲，但部分受害者有防禦性傷口，顯示曾經反抗兇嫌攻擊。