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伊藤潤二快閃店華山登場！富江「屍塊抱枕」沒廠商敢做：太恐怖

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

▲伊藤潤二限定快閃店來台，經典驚悚畫面將如實呈現（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

朝聖恐怖美學大師，伊藤潤二快閃店來了！除了在入口設置經典的「人頭氣球」迎接粉絲，展場內還有等比大小的雙一、巨型富江，官方為了她更特地將專屬道具空運來台，除了如實呈現漫畫畫面，還有驚悚的VR體驗。而先前在製作周邊時，富江等比的屍塊抱枕還被許多廠商以「太恐怖」為由拒絕製作，如今抱枕也成為亮點之一，快閃店於12/30~3/19在華山文創園區中1A登場。

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼官方為了富江，特地將專屬道具空運來台。（圖／記者林育綾攝）

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

此次「伊藤潤二限定快閃店」的門口，將打造第一個打卡點，經典的「人頭氣球」隨風飄盪迎接，一次多顆氣球同時飄，讓粉絲溫故知新；而右牆面則是「富江」分裂、重生、大量複製的經典畫面；連地板都有巧思，各種變形噴射狀的富江，繚繞在腳邊。

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

▲▼門口有經典的「人頭氣球」隨風飄盪迎接。（圖／記者林育綾攝）

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

專屬展區裡，有等比大小的「雙一」正在詛咒，隨後能看到幾尊「巨型富江」以經典的屈膝，坐在地下室水缸中重生。官方為了她，甚至特地空運來台專屬道具，各種被明殺、暗殺血肉模糊的漫畫場景，將如實呈現，主辦還特別警告「膽小勿試」。

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「雙一」正在詛咒，隨後能看到幾尊「巨型富江」以經典的屈膝，坐在地下室水缸中重生。（圖／記者林育綾攝）

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

VR特區中，特別收錄第一季驚選集令人難忘的角色齊聚一堂；在VR特區的背後，等待大家的是血淋淋的事發現場，主辦表示這方面暫時「不劇透」，期望粉絲在動畫第二季開播前，親自來感受沈浸式體驗。

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

▲VR特區有血淋淋的事發現場。（圖／記者林育綾攝）

「伊藤潤二快閃店」也推出多款周邊，外出、居家用品都有，像是以富江、時尚模特兒2位女主角，打造隨身折疊鏡；還有絕無僅有的滿版漫畫摺疊傘，適合在路上跟伊藤潤二粉相認。

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

▲伊藤潤二快閃店也推出多款周邊。（圖／記者林育綾攝）

此次周邊當中，也開發出多款造型抱枕，像是真人等比例大小的富江抱枕，主辦透露，這是東奔西跑、委託多家製造商才終於製成，原因是很多家廠商覺得「這設計太可怕了，連做都不敢做！」

▲▼伊藤潤二快閃店在台北華山登場。（圖／記者林育綾攝）

▲「富江抱枕」一度被許多廠商拒絕製作。（圖／記者林育綾攝）

伊藤潤二快閃店
日期：2022/12/30-2023/3/19
時間：週一至周日10:00-18:00 (除夕休館)
地點：華山文創園區中1A
地址：台北市中正區八德路一段1號

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