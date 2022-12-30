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社會 社會焦點 保障人權

被捕畫面曝！《超偶》林鑫汝涉詐　與男友騙「廣告龍頭」A走7千萬

記者邱中岳／台北報導

全國最大廣告公司龍頭，在2017年至2020年間，被1名男子涉嫌邀約廣告合作，事後又以買空賣空的詐騙手法偽造文書，且製作不實的請款收據，事後東窗事發廣告公司報警處理，警方還追查出，男子的女友竟曾經是《超級偶像》第5屆選秀歌手林鑫汝。

▲▼前超偶林姓女歌手，與男友詐騙台灣龍頭廣告公司《宏將廣告》，3年得手3億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲前超偶林姓女歌手（左後），與男友（前左）詐騙台灣龍頭廣告公司，3年得手3億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，36歲的吳姓男子，在2017年間跑到全國廣告界龍頭「宏將廣告」，開口說有廣告業務要與廣告公司合作，並指定下游2家廠商與廣告公司配合，進行手機遊戲的廣告，吳在3年間不斷向被害人請款，但最後卻沒有做出一個廣告。

吳姓男子找上宏將廣告合作，並透過朋友的公司佯裝成下游廠商，並且不斷偽造文書向宏將廣告請款，請款之後再轉入吳姓男子的公司帳戶、個人帳戶，再轉手撥款給宏將，其實轉手金額都是宏將的錢。

吳姓男子從中「五鬼搬運」，從中將部分錢挪為己用，最後快要沒錢時，還開票給宏將公司，直到支票跳票之後整起事件才曝光，最後宏將公司選擇報警，宏將共計受損3億多元，其中吳姓男子從中捲走7千多萬元。

據了解，吳姓男子利用偽造文書、製作不實的收據請款單，向廣告公司收取費用，3年間共騙走7千多萬元，警方在28日登門逮人，共計逮捕吳姓主嫌在內等7名嫌犯，訊後依照詐欺、《洗錢防制法》、偽造文書以及《商業會計法》等罪嫌送辦。

其中1名女性嫌犯，是吳姓男子的女友，而身份竟然是曾經參加過歌唱選秀節目《超級偶像》的第5屆選秀歌手林鑫汝，林女淡出演藝圈後與吳姓男子交往，被警方查出將廣告公司匯出至人頭帳戶的錢洗回個人帳戶，甚至還買下豪宅、名車。

▼林鑫汝與男友一前一後遭刑警帶回調查。（圖／翻攝畫面）

▲▼《超偶》林鑫汝涉詐　與男友騙「廣告龍頭」A走7千萬。（圖／翻攝畫面）

▲▼《超偶》林鑫汝涉詐　與男友騙「廣告龍頭」A走7千萬。（圖／翻攝畫面）

▲▼《超偶》林鑫汝涉詐　與男友騙「廣告龍頭」A走7千萬。（圖／翻攝畫面）

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