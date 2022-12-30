豐原工廠大火奪4命！經查「是違建」　台中市府：限期改善或拆除

▲台中市長盧秀燕抵達中國附醫關心受傷民眾。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中市豐原區東洲路186巷一間工廠29日晚間7點36分發生嚴重火警，事故目前已造成4死2傷。台中市府表示，起火的2層鐵皮建物初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。

台中市政府消防局29日晚間7點36分許接獲豐原區東洲路一處倉庫傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，此次火災共造成6名人員傷亡，經緊急送醫搶救，其中4名不幸罹難，2名持續搶救中。市長盧秀燕接獲消息後，第一時間趕赴現場關心救災情形，隨後至中國醫藥大學附設醫院關心受傷民眾。

消防局表示，火災現場為2樓鐵架烤漆浪板結構之建築物起火燃燒，20時32分火勢撲滅；此次受傷的人員共6名，經搶救，其中4名人員不幸罹難，1名持續於中國附醫搶救中，還有1人則送往豐原醫院，暫無生命危險。

經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。

▲台中豐原工廠火警，造成4人喪命。（圖／民眾提供，下同）

都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。