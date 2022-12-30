好市多整箱蘋果有「謎樣圓印」　官方解答這原因！網友卻全歪樓

▲好市多。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子發現，她從好市多買回的青森蘋果上，每顆都有圓形痕跡，但吃起來沒有什麼問題，讓她好奇地寄信詢問客服，網友們看見圖片後則想像力暴發，紛紛留言說「戒疤」、「卡介苗」。

「很好奇這是什麼神秘印記？」原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，每一顆蘋果上都有類似的圓點，因為該部位和周遭顏色不同，她食用前有挖掉，果肉吃起來沒有什麼問題。

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▲▼網友PO出蘋果照片。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO寫信給好市多客服詢問，對方起初只要她退貨，但她沒有想退貨的意思，只是想知道究竟是什麼印記，隔天才收到回應是「冰雹」造成的疤痕。

網友們看到照片時，紛紛留言表示，「有吃過台東的『臍橙』嗎？是柳丁跟橘子接枝的品種，而這是日本青森縣的『臍蘋』是蘋果跟apple接枝的品種，很甜，好吃」、「卡介苗，預防結核病」、「戒疤，是出家的蘋果」、「apple取消的3.5mm耳機孔」、「菸疤，受虐的apple」、「是鬼剃頭，這顆蘋果，一直承受著這個年紀本不該承受的壓力」。