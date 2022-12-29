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基隆首位射擊教官「撞臉陳庭妮」！超美神槍手正面照曝光

▲▼林佳勳是基隆首位射擊教官。（圖／林佳勳提供）

▲林佳勳是基隆首位射擊教官，亮麗的外表下竟有著超強的射擊能力。（圖／林佳勳提供）

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市警局訓練科日前舉辦組合警力訓練，其中的射擊助教成為一大亮點，竟是外表酷似女星陳庭妮的女警林佳勳。林佳勳不只外表亮麗，射擊成績也十分出色，更是因此獲選世界警消運動會的儲備選手，巾幗不讓鬚眉的實力令人刮目相看。

林佳勳今年24歲，在基隆市警第四分局中山派出所任職，除了酷似女星陳庭妮的亮麗外表引人關注，她還擁有優異的射擊能力、兼任射擊教官。

對此，林佳勳提到，就讀警專時，她第一次接觸射擊，後來也立即產生興趣，並很快就上手、掌握了要領，因此射擊成績在班上排名十分不錯。

▼林佳勳就讀警專時接觸到槍枝射擊，因此產生了濃厚的興趣，在學時射擊成績也相當優異。（圖／林佳勳提供）

▲▼林佳勳是基隆首位射擊教官。（圖／林佳勳提供）

警政署去年徵選儲備助教時，林佳勳選擇報名參戰，而除了她以外，其他報名的選手都是霹靂小組成員，可謂身經百戰。不過，林佳勳憑藉著優異的技巧，最後取得了第二名的成績，擁有了儲備助教的資格，讓許多同仁感到不可思議。

林佳勳獲選儲備助教，經過警政署的培訓，技巧更上一層樓，更是取得了射擊教官的資格，遺憾的是沒有職缺，只能暫時擔任助教。對於教導同仁槍術的心得，林佳勳提到，基層時常會面臨各種危險，希望經過她的教學後，同仁們外出值勤都能平安歸來。

事實上，這已非林佳勳首次登上媒體版面。82歲的郭姓老翁日前在家中整理雜物時，意外掉進了塑膠箱裡，卡住4天不能動彈，當時林佳勳獲報前往現場，原先敲門無人回應，後來又聽見微弱的呼救聲，於是立刻請消防人員破門進入，最後成功救了郭姓老翁一命，機警的行為令人感嘆「不愧是人民保母」。

▼林佳勳獲報到場關切獨居老翁，在門口聽見微弱的呼救聲，讓老翁得以獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭。（圖／記者郭世賢翻攝）

 

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