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北橫台7線49.7K桃園大曼路段　明年1／3起開放戒護通行

▲北橫台7線49.7K桃園大曼路段，即將開放戒護通行

▲北橫台7線49.7K桃園大曼路段，即將開放戒護通行。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局第一區養護工程處29日表示，北橫公路台7線49.7K大曼路段，邊坡大規模坍方，經復興工務段調度大型機具及加派人力進行搶修，目前該路段路基缺口修復及土石清理已完成，後續持續辦理邊坡浮石清除、掛網及噴漿保護工作。預計自112年1月3日起至112年1月20日止(農曆春節期間不開放)，實施每日2時段戒護通行。

一工處表示，北橫公路台7線49.7K大曼路段，於今(111)年10月份受尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，造成台7線49.7K邊坡大規模坍方阻斷，因上邊坡崩坍範圍高達300公尺，且持續落石不斷，公路總局第一區養護工程處封閉該路段進行搶修及護坡作業。

目前，管制路段：台7線雙向49K(大漢橋)- 50K(大曼)，戒護通行時段：每日上午11時-12時及下午4時-5時。邊坡保護工程完成前，邊坡仍有隨時落石風險，現場安排人員警戒、管制，並視邊坡狀況機動調整放行，請用路人耐心配合，小心駕駛依序通過。每日放行時段如遇天候狀況不佳(強降雨、濃霧無法監看邊坡等)或地震過後、現場持續落石有擴大之虞，搶修團隊仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行，請用路人注意公告訊息，或電洽復興工務段(03)3822356查詢。

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