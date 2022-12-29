第3波疫情開始！次世代疫苗覆蓋率僅12%　高危族群外「5類人也應打」

▲接種莫德納次世代疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內第三波Omicron疫情確定開始，指揮中心發言人莊人祥表示，本周疫情上升幅度較高，預期未來還是上升趨勢，疾呼符合資格民眾接種次世代疫苗。不過根據統計，國內次世代疫苗覆蓋率僅有12%，指揮中心提醒，除65歲以上長者與容易嚴重併發症等高風險族群，其他包含家中有長者民眾、春節前後有出國規劃、打過BA.1次世代疫苗滿3個月等5類對象，也鼓勵接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，各國邊境亦逐步調整開放，目前國內疫情處於另一波的上升階段，且農曆春節將至，民眾洽商及旅遊等往來增加。目前國內Moderna雙價BA.4/5次世代疫苗已提供滿6歲以上民眾追加劑接種，尤其65歲以上長者與感染COVID-19病毒後容易產生嚴重併發症之高風險族群，提醒儘速完成1劑雙價BA.4/5次世代疫苗之追加接種，提升免疫保護力。

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指揮中心指出，目前65歲以上長者完成第二次追加劑接種率為43.8%，為維護長者及風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，家中長輩如尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種者，請於其身體狀況較穩定時，協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所接種。

指揮中心進一步指出，亦鼓勵家中有長者或高風險族群之民眾、春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友、已完成基礎劑但尚未接種追加劑者、曾感染COVID-19確診已康復滿3個月尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗，以及曾接種雙價BA.1次世代疫苗可依自身風評估，接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。

指揮中心說明，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各地方政府衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。