　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦體重狂掉10公斤！疲倦無力肝指數飆高　竟是罹患這毛病

▲彰化婦人體重降10公斤沒力。（示意圖／彰化醫院提供）

▲彰化婦人體重降10公斤沒力守也舉不高。（示意圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名58歲何姓婦女近幾個月感到疲軟無力，走點路就氣喘噓噓，竟連梳頭髮都沒氣力，體重掉了10公斤，她懷疑肝臟有問題，也可能有五十肩，才會手舉不太起來，後來因呼吸急促掛急診，經檢查才發現是免疫疾病多發性肌炎。衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱表示，這病症一旦影響到呼吸就危險，不要輕忽。

王仕凱說，何婦體重2個月掉了10公斤，感覺手臂沒力氣，連舉手整理頭髮都辦不到，刷牙也無力，拿高一點的東西也困難，她丈夫說是五十肩，找了骨科看診確定不是，因為她是無力舉手，最多用盡力量舉個1、2次就舉不起來，並非五十肩是肩關節沾黏卡住而無法舉起；進一步抽血驗出肝功能異常，指數高達3、400，她心想這下找到原因了，但是服了藥都沒改善，反而越來越無力，呼吸也越來越急促。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化婦人體重降10公斤沒力。（示意圖／彰化醫院提供）

▲衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱。

王仕凱指出，何婦日前半夜因呼吸急促掛急診，他發現她的四肢無力在近端(上臂和大腿處)，很像罕見的多發性肌炎，進一步抽血檢查，其肌酸激酶(CPK)數值高達3200 IU/L(標準值24~150 IU/L)，肝指數(GPT、GOT)都超過300U/L(標準值小於40 U/L)，再經肌電圖確診為多發性肌炎。

王仕凱表示，多發性肌炎的特點是對稱性的上下肢近端出現肌肉無力，以及包含肝功能指數在內的肌肉酵素升高，何女比較危險的是，她不只是四肢近端肌肉受侵犯導致無力，呼吸系統的肌肉也受侵犯，以致呼吸急促，用類固醇及免疫抑制劑治療後，目前穩定恢復中。

王仕凱說，多發性肌炎為少見的自體免疫疾病，好發於中年女性，常合併惡性腫瘤，最常見於鼻咽癌，此個案經會診後，排除合併癌症，讓何女鬆了一口氣。

▲彰化婦人體重降10公斤沒力。（示意圖／彰化醫院提供）

▲婦人無力梳頭髮。（示意圖／彰化醫院提供）

何女回診時向醫師表示，現在終於可以梳頭、也可以輕鬆刷牙，疲累感也漸漸消失，最重要的是她終於可以再下田去。不過，還是擔心會再復發。

王仕凱指出，多發性肌炎發生原因仍不明，研判可能是免疫系統有缺陷，在病毒或細菌感染時，引發抗體攻擊自己。一般認為，作息正常、紓解壓力，應能降低復發的機率，最重要的是定期追蹤，才能在合併癌症時早期發現治療。另有研究發現約5成的病人會因為肺臟受侵犯出現肺部纖維化，也要定期檢查。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
剛進宋逸民教會　她遇2件事嚇到退出：很邪門！
人妻偷吃助理教練！　傳訊：想用妹妹含住你
LIVE／普拿疼賣1500「藥師」道歉了　網友敲碗！議員Mo
快訊／美宣布對台55.41億元軍售！　拜登任內第八度
好市多1神物「比黑五還便宜」　內行驚見這符號：快買
櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地
快訊／唐綺陽公布2023年運勢！　6星座旺到發紫
月經App記愛愛次數！被抓包出軌　已婚女星反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦連假蘇花路廊交通逾7萬輛　預估1／1南下車流可達1.5萬車次

婦體重狂掉10公斤！疲倦無力肝指數飆高　竟是罹患這毛病

中重症確診生無法考學測　招聯會：依循去年模式「外加名額補救」

大哥熟練趴水溝「整顆頭探進去」　她低頭一看真相驚呆

喊價普拿疼一盒1500元！藥師公會「祭2懲處」：最重恐廢除執照

當兵26K激起「阿北族」熱血：想去！62歲網紅喊：有錢拿還不愁3餐

好市多保暖神物「比黑五還便宜」！內行驚見「1符號」：趕快買

「我的戲蕊笨笨的」他疑惑到底是啥　果粉秒懂：會講幹話的女人

喊價普拿疼「一盒1500元」！藥師為用詞不當道歉：接受所有批評指教

路邊有「免費電話亭KTV」！他嗨爆飆高音…見外面這幕當場崩潰

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

元旦連假蘇花路廊交通逾7萬輛　預估1／1南下車流可達1.5萬車次

婦體重狂掉10公斤！疲倦無力肝指數飆高　竟是罹患這毛病

中重症確診生無法考學測　招聯會：依循去年模式「外加名額補救」

大哥熟練趴水溝「整顆頭探進去」　她低頭一看真相驚呆

喊價普拿疼一盒1500元！藥師公會「祭2懲處」：最重恐廢除執照

當兵26K激起「阿北族」熱血：想去！62歲網紅喊：有錢拿還不愁3餐

好市多保暖神物「比黑五還便宜」！內行驚見「1符號」：趕快買

「我的戲蕊笨笨的」他疑惑到底是啥　果粉秒懂：會講幹話的女人

喊價普拿疼「一盒1500元」！藥師為用詞不當道歉：接受所有批評指教

路邊有「免費電話亭KTV」！他嗨爆飆高音…見外面這幕當場崩潰

終究是錯付了！為貓把屎把尿「男友還被搶」　她見心機小三傻眼

台積電3奈米量產　公司曝「2奈米等先進製程」擴、建廠進度

冤家路窄！阿根廷門神返阿斯頓維拉　周日首戰遇「法國隊長」

未邀新科六都首長列席院會　行政院：未來視議題邀請出席

多圖／總統府「兔年」春聯、紅包袋搶先看！　領取方式看這裡

跨年應援！7-11「2台行動購物車」開進信義區　門市備貨量超過5倍

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

熊大兔兔「兔年大吉禮盒」超萌！超市量販春節伴手禮亮點一次看

麥當勞、春陽茶事買1送1！　「8大速食+5家手搖」跨年優惠快收下

藝術大師黃永玉繪製兔年郵票！　畫面曝光被狂嘲「怎麼透露妖氣」

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

博客來沉默4天發文遭灌爆　態度讓會員心寒

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

更多熱門

相關新聞

母乳營養研究「母乳活性」能激活自我免疫200%

母乳營養研究「母乳活性」能激活自我免疫200%

開拓母乳營養科學、深究嬰幼兒發展的新可能，是國際兒科界的共識。近年母乳中的活性因子、母乳營養成分，更是國內外研究焦點。

明明沒撞到！身上「狂冒詭異瘀青」　醫曝3警訊

明明沒撞到！身上「狂冒詭異瘀青」　醫曝3警訊

狗變藍眼睛要注意　恐患傳染性肝炎

狗變藍眼睛要注意　恐患傳染性肝炎

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

他不菸不酒卻肝功能異常　竟是天天喝1「健康」飲料害的

他不菸不酒卻肝功能異常　竟是天天喝1「健康」飲料害的

關鍵字：

彰化醫院免疫肝臟五十肩

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面