婦體重狂掉10公斤！疲倦無力肝指數飆高　竟是罹患這毛病

▲彰化婦人體重降10公斤沒力守也舉不高。（示意圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名58歲何姓婦女近幾個月感到疲軟無力，走點路就氣喘噓噓，竟連梳頭髮都沒氣力，體重掉了10公斤，她懷疑肝臟有問題，也可能有五十肩，才會手舉不太起來，後來因呼吸急促掛急診，經檢查才發現是免疫疾病多發性肌炎。衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱表示，這病症一旦影響到呼吸就危險，不要輕忽。

王仕凱說，何婦體重2個月掉了10公斤，感覺手臂沒力氣，連舉手整理頭髮都辦不到，刷牙也無力，拿高一點的東西也困難，她丈夫說是五十肩，找了骨科看診確定不是，因為她是無力舉手，最多用盡力量舉個1、2次就舉不起來，並非五十肩是肩關節沾黏卡住而無法舉起；進一步抽血驗出肝功能異常，指數高達3、400，她心想這下找到原因了，但是服了藥都沒改善，反而越來越無力，呼吸也越來越急促。

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▲衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱。

王仕凱指出，何婦日前半夜因呼吸急促掛急診，他發現她的四肢無力在近端(上臂和大腿處)，很像罕見的多發性肌炎，進一步抽血檢查，其肌酸激酶(CPK)數值高達3200 IU/L(標準值24~150 IU/L)，肝指數(GPT、GOT)都超過300U/L(標準值小於40 U/L)，再經肌電圖確診為多發性肌炎。

王仕凱表示，多發性肌炎的特點是對稱性的上下肢近端出現肌肉無力，以及包含肝功能指數在內的肌肉酵素升高，何女比較危險的是，她不只是四肢近端肌肉受侵犯導致無力，呼吸系統的肌肉也受侵犯，以致呼吸急促，用類固醇及免疫抑制劑治療後，目前穩定恢復中。

王仕凱說，多發性肌炎為少見的自體免疫疾病，好發於中年女性，常合併惡性腫瘤，最常見於鼻咽癌，此個案經會診後，排除合併癌症，讓何女鬆了一口氣。

▲婦人無力梳頭髮。（示意圖／彰化醫院提供）

何女回診時向醫師表示，現在終於可以梳頭、也可以輕鬆刷牙，疲累感也漸漸消失，最重要的是她終於可以再下田去。不過，還是擔心會再復發。

王仕凱指出，多發性肌炎發生原因仍不明，研判可能是免疫系統有缺陷，在病毒或細菌感染時，引發抗體攻擊自己。一般認為，作息正常、紓解壓力，應能降低復發的機率，最重要的是定期追蹤，才能在合併癌症時早期發現治療。另有研究發現約5成的病人會因為肺臟受侵犯出現肺部纖維化，也要定期檢查。