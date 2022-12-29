「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉

▲比薩斜塔。（圖／達志／美聯社，下同）

圖、文／CTWANT

建築是一種文化，是構成人類文明的重要組成部分，更是人類文明進步的一個縮影。而在建築漫長的發展歷史中，有些建築因為自然環境的影響、設計師的奇思妙想以及工藝進步等因素，最終成品顯得有些與眾不同，甚至看起來特別危險，像是世界7大奇景「比薩斜塔」，傾斜的模樣堪稱是705年來的無法解開的謎團，近日科學家終於解開謎題，原來是「土壤」讓斜塔傾斜，卻也是不會倒下的原因。此外，修復單位也努力從反方向拉正了4公分。

▲比薩斜塔在西元1173年建造，塔樓最初的設計並不是斜的，在工程開始不久後，便因地基不均勻和土層鬆軟而開始傾斜。

比薩斜塔（The Leaning Tower of Pisa），最初在西元1173年建造，塔樓最初的設計並不是斜的，在工程開始不久後，便因地基不均勻和土層鬆軟而開始傾斜，原定為 8 層，高 54.8 公尺，當10年蓋到第三層的時候，塔體的一側下陷 30至40公分，因此比垂直線傾斜 5 公分。

由於當時比薩與佛羅倫斯開戰，加上設計師想不出校正傾斜的方法，因此塔樓開始了將近100 多年的停工。1275 年左右，比薩斜塔重啟修建，繼續往上加蓋三層，並嘗試糾正塔樓的軸心，像是在某一面調整承重柱的重量、然而這樣的做法並未讓比薩斜塔掰直，反而是讓它更「彎」了。

▲世界7大奇景「比薩斜塔」，傾斜的模樣堪稱是646年來的無法解開的謎團。

1284 年，六層的塔體完成，已經有 48 公尺高。然而在 1278 年，當時的工程師擔心倒塌，就停工了。1372年完工後，塔身明顯傾向東南邊，這座塔最初目的是作為鐘樓，但因為擔心傾斜狀況釀成倒塌，始終不敢敲響鐘聲，但也因特殊的歪斜造型卻屢經地震而不倒塌，每天湧入成千上萬的遊客朝聖。

根據英國布里斯托大學今年公布一項研究報告，比薩斜塔高度和硬度，與基座所在的地面土壤呈現互補，因為土壤太軟、沙化使得塔身傾斜，卻也能藉此避開地震的共振作用，解開斜塔不倒長年來的疑惑。

▲這座塔最初目的是作為鐘樓，但因為擔心傾斜狀況釀成倒塌，始終不敢敲響鐘聲。

另外，比薩斜塔監視組織負責人薩爾瓦多薩提斯（Salvatore Settis）教授表示，這座57公尺高的紀念碑在過去的20年中已被拉直了4公分，傾斜度比以往少了一點，推估至少還能再撐200年，雖然比薩斜塔就是要傾斜才比較有特色，但考量到建物壽命和旅客安全，因此決定重新修復，目前已經恢復到19世紀初的傾斜度。

▲比薩斜塔就是要傾斜才比較有特色。

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