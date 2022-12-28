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六腳鄉蒜頭國小中央廚房啟用　每日供400名學生午餐

▲▼ 嘉義縣蒜頭國小中央廚房剪綵啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣蒜頭國小中央廚房剪綵啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉蒜頭國小中央廚房，歷經一年多建築期程與設備規劃，由縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱、縣議員姜梅紅、黃嫈珺、教育處長李美華、教育部國民及學前教育署專門委員邱秋嬋及各級民代貴賓、校內學童共同剪綵啟用，肩負起供應六腳鄉學童豐盛營養午餐的任務，學子滿懷期待。

▲▼ 嘉義縣蒜頭國小中央廚房剪綵啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

新建央廚由國民及學前教育署補助經費3,500萬元整，井井建築師事務所黃心怡建築師設計，以「大家庭三合院」為建造主軸，期盼這個大家庭能呵護學子，並提供豐盛營養午餐溫暖心靈，尤其改變廚房以往給人潮溼黏膩的印象，建造出融合校園建築風格、穿透性佳、又能實踐校訂「校本食農教育」課程內涵的現代化廚房，打造一座優質具複合性教育功能的校園建築。

▲▼ 嘉義縣蒜頭國小中央廚房剪綵啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

蒜頭國小中央廚房啟動後，將供應六腳鄉內的六腳國小、更寮國小、六美國小等，目前每日約400名學生午餐，嘉縣府也積極爭取教育部偏鄉中央廚房廚工薪資、食材運輸費用及運輸車輛，每日的食材費提升至62元（含三章一Q補助），廚工媽媽在寬敞潔淨的新環境工作，透過巧手盼讓孩子品嚐後能露出滿足微笑。

▲▼ 嘉義縣蒜頭國小中央廚房剪綵啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，廚房改建讓內部更衛生、動線更合理、內部工序劃分更清楚，這些都是央廚的好處，食材集中處理更能以量制價，統一管理品質，一舉數得，未來預計最多能供應700名學生用餐。

邱秋嬋專委指出，因有嘉縣府還有蒜頭國小團隊的努力才讓央廚能短時間內完成，感謝井井建築師事務所、陸福營造有限公司，接下來包括人力、運輸、設備都會持續幫助學校完成。

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