退休檢察長當志工「不要騷包」拒受訪　投身公益原因：老婆嫌我煩

▲曾任桃園等地檢署檢察長的施慶堂(右二)今年剛退休，低調報名擔任台北地檢署新進司法志工獲錄取。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署日前招募新進司法志工，共錄取10位從明年(2023年)起加入服務行列，曾任桃園等地檢署檢察長、轉任花蓮高分檢檢察官剛退休的施慶堂，也低調成為新進志工，今到北檢參加培訓分享個人加入的原因是「在家閒閒沒事做，老婆嫌我煩」，但他看見媒體鏡頭卻一再躲閃、不願受訪，僅強調：「我不要太騷包！」

司法志工在地檢署與法院發揮重要的協助功能，在第一線幫忙洽公民衆快速找到對應窗口，且均為無給職。台北地檢署今年(2022年)11月招募10位新進志工，有30餘人應徵，多半是各行業退休者，施慶堂當時低調面試、坐在等候區靜靜滑手機，不想驚動熟人，但他身材高大、被媒體一眼認出，報導披露後，不少人很佩服他投身公益的作法。

▲曾任桃園等地檢署檢察長的施慶堂(最後排中舉右手者)今年剛退休，低調報名擔任台北地檢署新進司法志工獲錄取，今參加培訓與現任北檢檢察長的學弟林邦樑等人合照。（圖／台北地檢署提供）

北檢今(28日)為10位新進志工辦理培訓活動，精進專業知能、強化為民服務的品質與效率，同時和20位現有志工合辦謝舊迎新感恩茶會，北檢檢察長林邦樑到場致贈每位志工1座「北檢之秤」沙漏，象徵珍惜時間的祝福與寓意，並感謝現職志工的付出與歡迎新進志工加入，期許共同實踐以民為本、柔性溫暖的司法服務。

司訓所21期結業的施慶堂，坐在台下聽著學弟林邦樑(司訓所26期結業)的期勉，態度很從容，雖然他在擔任檢察官期間，已很熟悉北檢辦公廳舍動線，今仍謹守「新人」的身分跟隨導覽認識署內洽公環境，在分享個人擔任志工的原因時，他笑說「在家閒閒沒事做，每天Call老婆好幾遍，問她幾點回家，老婆嫌我煩」。

▲已退休的施慶堂(右)今天正式成為台北地檢署新進司法志工，今在培訓活動裡忙著跟志工同伴互加LINE好友。（圖／記者黃哲民攝）

施慶堂的妻子蔡碧玉現任最高檢察署主任檢察官，2人是司訓所同期同學，夫妻倆在法界的風評很好，施慶堂當過桃園、基隆等地檢署檢察長與高檢署主任檢察官，由於他有司法專業，明年元月正式上線後，將負責每周1次在北檢為民服務中心提供法律諮詢服務的工作。

不過施慶堂忙著與志工同伴互加LINE好友時，乍見媒體鏡頭急忙躲閃，也不願受訪，理由是「我不要太騷包！」不想搶風頭讓志工培訓活動失焦，否則會愧對自己參與公益的初衷。北檢則呼籲洽公民眾若需要諮詢法律業務，歡迎多加利用署內「司法志工法律服務區」提供的服務。