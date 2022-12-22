Steaker涉違法吸金上億元　創辦人聲押禁見、4人交保

記者黃翊婷／綜合報導

知名虛擬資產配置平台Steaker上個月受到FTX破產影響，近日又爆出創辦人黃偉軒涉嫌違法吸金詐騙數億元。檢調單位21日展開搜索約談，黃偉軒和弟弟黃浩軒等5人被送往台北地檢署，經過漏夜訊問，檢方依涉犯《銀行法》重罪，向法院聲請羈押禁見黃偉軒，其他4人則分別以25萬至50萬元交保。

▲黃偉軒被控涉嫌吸金詐騙數億元。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

Steaker官網今年10月才宣布，成為台灣職籃聯盟PLG贊助夥伴，沒想到全球第二大加密貨幣交易平台FTX在11月宣布破產，Steaker也公告曝顯金額達1066萬美元，並不斷更新訊息向投資人表示，為了加速協助用戶紓困及向FTX交易所追償，已聘請理律法律事務所來處理相關事務。

接著，近日又傳出Steaker創辦人黃偉軒涉嫌吸金詐騙數億元。檢調獲報，Steaker涉嫌未經許可，公開在網站上推出各式各樣的投資方案，宣稱依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％；檢調單位21日兵分7路展開搜索約談，黃偉軒、弟弟黃浩軒、行銷主管盧天心、技術長修敏傑、營運長潘沂莛共5人，同日深夜陸續被送往台北地檢署。

▲黃偉軒的弟弟黃浩軒。

經過漏夜訊問，檢方認為黃偉軒涉犯《銀行法》重罪，目前已向法院聲押禁見。另外4名被告，盧天心被諭令以25萬元交保，黃浩軒30萬元交保，修敏傑、潘沂莛各以50萬元交保，全案將朝違反《銀行法》違法吸金、《刑法》詐欺等罪的方向進行偵辦。

而對於檢調偵辦動作，Steaker表示，「有關21日本公司被搜索調查，以及創辦人暨執行長Wilson Huang被訊問一事，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，本公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。」

▼修敏傑。

▼盧天心。

▼潘沂莛。