年度10大最讚AV！星乃莉子靠出道片封神　達人指真正強作是這4支

▲星乃莉子出道作讚數最多。（圖／翻攝自推特）



記者崔子柔／綜合報導

日本FANZA近日統計今年獲讚最多的10部AV作品，星乃莉子以出道作拿下冠軍，不過台灣AV達人「一劍浣春秋」認為，另外4支片才是真正有口皆碑。

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▲星乃莉子長相甜美。（圖／翻攝自推特）



FANZA最多讚AV作品排行：

1.星乃莉子／作品番號STARS-716

2.山手梨愛／作品番號SSIS-349

3.小花暖／作品番號EBOD-893

4.宮下玲奈／作品番號MIDV-075

5.河北彩花／作品番號SSIS-308

6.日向楓／作品番號SSIS-508

7.山手梨愛／作品番號SSIS-285

8.河北彩花／作品番號SSIS-413

9.八蜜凜／作品番號IPX-907

10.小宵虎南／作品番號SSIS-441

一劍浣春秋昨（27）日在《Play NO.1》發文指出，榜單中的女優包括八蜜凜、日向楓、宮下玲奈、星乃莉子都是以處女作入選，因此「出道即頂峰」這句話是真的，影迷們只要看到「出道」這個關鍵字就會狂讚，熱度會隨著新鮮感降低而減弱。

▲山手梨愛（左）、河北彩花（右）。（圖／翻攝自推特）



一劍浣春秋提到，山手梨愛、河北彩花都有2支作品入榜，表示他們的片是「真的強」，就算沒有新人光環仍頗受關注。

▲小花暖（左）、小宵虎南。（圖／翻攝自推特）



一劍浣春秋也說，小宵虎南、小花暖也都是以非出道作入榜，代表這2部作品在日本影迷眼中是「有口皆碑的好片」，看過就會按讚。