日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟！王必勝曝2原因：返鄉人數可控

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸26日宣布明年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，身為熱門旅遊地點的日本首當其衝，今日隨即宣布未來中國旅客入境要全面快篩，陽性者必須隔離7天。至於鄰近台灣是否跟進？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，維持現行邊境政策，不特別加強管制，主要有2點理由，包含我國未開放陸客觀光、春節自陸返鄉人數可控等。

陸客將重新被允許出境旅遊的消息一出，世界各國紛紛警戒，日本率先發布針對中國旅客措施，從12月30日零時起，所有來自中國或7天內有中國旅遊史的旅客，都需在入境時快篩檢測，同時限制來自中國、香港、澳門的旅客，未來只能從日本4大機場進出，並限制中日之間航班增加。

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容易受大陸疫情影響的台灣是否也要跟進加嚴管制？王必勝受訪表示「不會」，他解釋，日本遇到的情況是可能有大量的大陸觀光客入境，至於我方現階段並未開放陸客觀光，大陸人士入境台灣是申請制，觀光沒有在內，「至少第一波不會衝擊到我們」。

其次，台灣目前從中國大陸入境都是國人返鄉過年，王必勝分析，以目前航班資訊來看，春節期間整個波段大概會有3萬至4萬人次，最高峰一周約1萬人，屬於可控的情況。而相關航班定位情況，平均還有3~6成空位，沒有增加趨勢，也意味沒有大量湧入情況，所以傾向維持現行的制度。





▲台灣目前從大陸入境都是國人返鄉為主，並未有大量增加情況，桃園機場資料照。（圖／記者李毓康攝）



發言人莊人祥表示，現行入境政策為0+7，會在機場給予旅客4劑快篩，在入境當天或次日進行快篩，還有每兩天快篩陰性才能出門，檢驗陽性就會需要5+n居家照護。

王必勝表示，指揮中心也會持續觀察從大陸入境人數，是否有出現增加情況，但目前預期不會，主要原因是航班的回程班次很少，都是單向飛往台灣，讓台商等需要返回大陸工作的民眾回台意願低。

另一方面還要觀察日本怎麼進行，王必勝說，過去台灣也做過落地採檢，其實整個過程很不容易，加上檢測完如果陽性要關7天，他們相關配套要如何施行，應該會很複雜；也會觀察一下美國的措施。