　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟！王必勝曝2原因：返鄉人數可控

▲▼12/19中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸26日宣布明年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，身為熱門旅遊地點的日本首當其衝，今日隨即宣布未來中國旅客入境要全面快篩，陽性者必須隔離7天。至於鄰近台灣是否跟進？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，維持現行邊境政策，不特別加強管制，主要有2點理由，包含我國未開放陸客觀光、春節自陸返鄉人數可控等。

陸客將重新被允許出境旅遊的消息一出，世界各國紛紛警戒，日本率先發布針對中國旅客措施，從12月30日零時起，所有來自中國或7天內有中國旅遊史的旅客，都需在入境時快篩檢測，同時限制來自中國、香港、澳門的旅客，未來只能從日本4大機場進出，並限制中日之間航班增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

容易受大陸疫情影響的台灣是否也要跟進加嚴管制？王必勝受訪表示「不會」，他解釋，日本遇到的情況是可能有大量的大陸觀光客入境，至於我方現階段並未開放陸客觀光，大陸人士入境台灣是申請制，觀光沒有在內，「至少第一波不會衝擊到我們」。

其次，台灣目前從中國大陸入境都是國人返鄉過年，王必勝分析，以目前航班資訊來看，春節期間整個波段大概會有3萬至4萬人次，最高峰一周約1萬人，屬於可控的情況。而相關航班定位情況，平均還有3~6成空位，沒有增加趨勢，也意味沒有大量湧入情況，所以傾向維持現行的制度。

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣目前從大陸入境都是國人返鄉為主，並未有大量增加情況，桃園機場資料照。（圖／記者李毓康攝）

發言人莊人祥表示，現行入境政策為0+7，會在機場給予旅客4劑快篩，在入境當天或次日進行快篩，還有每兩天快篩陰性才能出門，檢驗陽性就會需要5+n居家照護。

王必勝表示，指揮中心也會持續觀察從大陸入境人數，是否有出現增加情況，但目前預期不會，主要原因是航班的回程班次很少，都是單向飛往台灣，讓台商等需要返回大陸工作的民眾回台意願低。

另一方面還要觀察日本怎麼進行，王必勝說，過去台灣也做過落地採檢，其實整個過程很不容易，加上檢測完如果陽性要關7天，他們相關配套要如何施行，應該會很複雜；也會觀察一下美國的措施。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
金針菇「1種人小心吃」！隨大便排出2原因　營養師揭曉了
快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　2男1女慘死！
快訊／小甜甜再發聲！正面反擊宋逸民
日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟　王必勝曝2原因
跨年注意！2大外送平台「這些區域」暫停外送　Uber一功能不
63歲回台大心得？　柯文哲這樣說
義務役薪資調漲　他喊話志願役也加碼：滿20年送軍宅
國防部擬「大學4年完成服役」　教部發聲了
放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟！王必勝曝2原因：返鄉人數可控

蔥油餅店掛布條「本店頂讓」！路人細看笑了：好吃到並軌

「與其看她痛，不如讓她走！」有一種告別是身為父母不捨孩子的放手

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

第3波疫情殺到！過去一周「近6千人重複感染」　一圖秒懂飆升趨勢

今年台灣空品創歷年最佳！環保署：降雨日增＋境外污染少

目睹老公抱弟媳「一手伸到下體」　婆婆也知情！妻忍10年：是個婊

乾爹月給1萬「約會純吃飯」！包養妹1舉動被冷落　淚求抓心攻略

「勇靖少年棒球日」　頂新和德推廣家鄉社區棒球

國防部擬「大學4年完成服役」　教部：將研商配套措施

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟！王必勝曝2原因：返鄉人數可控

蔥油餅店掛布條「本店頂讓」！路人細看笑了：好吃到並軌

「與其看她痛，不如讓她走！」有一種告別是身為父母不捨孩子的放手

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

第3波疫情殺到！過去一周「近6千人重複感染」　一圖秒懂飆升趨勢

今年台灣空品創歷年最佳！環保署：降雨日增＋境外污染少

目睹老公抱弟媳「一手伸到下體」　婆婆也知情！妻忍10年：是個婊

乾爹月給1萬「約會純吃飯」！包養妹1舉動被冷落　淚求抓心攻略

「勇靖少年棒球日」　頂新和德推廣家鄉社區棒球

國防部擬「大學4年完成服役」　教部：將研商配套措施

克羅埃西亞除了魔笛還有他！最愛台鋼琴大師　邁可森睽違2年再度來台

歐告饋專屬巨狗枕爽到嘴巴開開　媽：喜歡大狗的原因

日本蘋果漏徵「消費稅」　被追繳近30億額外補稅

男喉嚨痛、吞嚥卡！醫一照：1位置腫起來　「塞住恐窒息死」　

營養師曝4種「促炎食物」要少吃！　加重身體發炎還加速衰老

朴修弘試圖輕生「妻子救了他」！　「先登記結婚」背後原因惹心酸

舒淇低調搭高鐵　「0偽裝自拍」身邊也是大咖女星！網驚：是女神

「我今年洗腳水」爆紅！香港玉女始祖葉蘊儀　驚喜凍齡回歸現況曝

快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　囚禁豬仔電擊！2男1女慘死

小甜甜質問宋逸民「真相是什麼」　認習慣被傷害：往往是人的問題

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

懶人露營「1晚近1萬」食材寒酸！帳篷、枕頭發霉

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

「文化成年禮」1200元3月開放領取

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

符合這資格　直接領3000元

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

宋逸民爆要教友「做禮拜要哭出來」：拍出來才感動！

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面