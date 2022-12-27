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Google日曆出現「假行程」！一設定解決行事曆被盜問題

▲Google日曆出現廣告入侵問題。（圖／取自Phonearena）

▲Google日曆出現廣告入侵問題。（圖／取自Phonearena）

記者陳俐穎／綜合報導

Google日曆裡面居然出現「不是自己」的行程記錄？近期有許多Google日曆用戶發現，日曆似乎出現Bug，多出許多自己沒有輸入過的行程，這些問題似乎跟Google Gmail帳戶中的廣告與新聞有關。

Christina Stephens (@CEStephens) 在推特推文表示，她的 Google 日曆出現許多莫名其妙的事件，由於日曆連結 Gmail 帳戶，信箱中收到的廣告內容和新聞通訊充滿了日曆中。根據外媒9to5Google指出，日曆中出現名為「美國金融隱私通知」的事件，這個行程似乎是從發送到 Gmail 帳戶的新聞所創。

要如何解決Google日曆被廣告入侵的狀況？首先從Google日曆應用程序，打開設定，從左上角的三槓選單中可以找到設定，並點選「來自Gmail的活動」，把顯示來自Gmail的活動選項關閉。

關閉此功能可以阻止日曆被廣告訊息入侵，但同時也會阻止 Gmail 中用戶需要的日曆行程。例如用戶習慣將航班訊息、飯店和餐廳預訂、發送到 Gmail 帳戶的電影和音樂會等購票行程自動添加到您的 Google 日曆應用程序中，關閉此功能就會很麻煩。目前Google尚未對此問題提出解決方案。

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