色誘行動失敗！東石獼猴緊抱小黑狗趴趴走　幼犬今離奇掛樹亡

▲被獼猴抱著四處遊晃的小黑狗傳出掛在樹上已死亡。（圖／成峻提供）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣東石鄉近來有隻獼猴抱著小黑狗遊晃，並把牠當作自己孩子一樣餵食、洗澡，怎料今（26）日卻傳出家畜所人員發現犬隻掛在樹上已死亡。嘉縣家畜疾病防治所表示，今天下午將會對黑狗進行解剖，釐清死因。

▲▼動保處在獼猴疑似會出現的地點放置誘捕籠。（圖／記者翁伊森翻攝）



日前民眾「成峻」在臉書「東石之美」社團裡PO文表示，驚見樹上有隻獼猴抱著小黑狗四處移動，緊抓著不放，原本擔心小狗安危，後來發現獼猴會餵食，替牠洗澡，且獼猴也相當親人、無攻擊性，希望大家就這樣放他們自由生活。

沒想到，今天家畜所人員發現小黑狗掛在樹上，已明顯死亡，嘉縣家畜疾病防治所針對此事回應，看屍體並無明顯外傷，仍不清楚犬隻是遭冷死或是虐死，下午將進行解剖釐清真相。

農業處綠化保育科長石惠菱表示，他們有成立捕猴團隊，曾放置誘捕籠試圖捕捉，甚至出動民眾飼養的母猴進行色誘，但結果皆失敗，石科長也要呼籲，東石並不適合獼猴生存，爾後如有看到台灣獼猴現蹤，請不要私自進行捕捉飼養，請立即通報119，或是致電05-3620123協助。

▼ 原本準備出動色誘的母猴。（圖／記者翁伊森翻攝）