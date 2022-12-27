【國民法官上路】模擬庭國民法官：讓司法近民意接地氣

▲國民法官制度將於2023年元旦正式上路，將由3位職業法官與6位國民法官共同審案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官將於2023年元旦上路，預計一年將有13萬名以上的國民參與審判。對這些中選的國民法官來說，心情有緊張、也有興奮，但經過多次的審判程序庭，最後共同評議作出判決，讓這些國民法官瞭解職業法官運作的模式，才知道參與審判後，根本就沒有恐龍法官。

我國終於要邁入人民參審的大門，但別以為自己馬上就會被抽中擔任國民法官。根據統計，被抽中國民法官的機率僅僅有萬分之三。為深入了解國民法官制度，《ETtoday新聞雲》專訪曾參與過模擬案件的國民法官：陳森茂與黃榮華，瞭解其擔任國民法官的心情。

對於被抽中，陳森茂坦承真的很緊張，因為覺得法律很嚴肅，又加上是重大案件，所以一開始有點排斥，怕承擔不了責任。不過逐漸參與後，才漸漸瞭解到沒這麼難以勝任。至於黃榮華則是非常興奮，因從未擔任法官，對此感到好奇。兩人在擔任國民法官期間，並不覺得會影響到原本的生活。

法律畢竟是門專業，對兩人來說，確實對法律專有名詞、學術用語，覺得較為艱澀；實際參與後，更對職業法官的專業度感到佩服。黃榮華說，一開始聽到職業法官說「經驗法則」，會懷疑這個觀念是否符合一般社會的看法？不過實際參與後，才發現職業法官認定有罪、量刑，都非常有邏輯性，絕對有依據。

由於職業法官的專業度高，學術界批評職業法官會在審判過程中主導國民法官的意見，產生「權威效應」，讓國民法官變成魁儡。但陳森茂則說，職業法官一開始說明後，之後程序就不再表示意見；黃榮華也說，3位職業法官會先聽6位國民法官的意見，待他們陳述完後，3位職業法官才會與6位國民法官一起投票，他認為這樣很好。

學界認為，國民法官實施後，理論上無罪的可能性應該會提高。但對國民法官來說，雖然在審判開始前確實聽到職業法官解釋「無罪推定原則」，不過實際進入程序後，因檢察官過濾後提出的證據頗為有力，再加上模擬案件通常為定讞的重大刑案（本刑10年以上故意殺人罪或重大貪污案），國民法官很容易就接受檢方控訴有罪的論調。以本次採訪的兩位國民法官為例，雖然他們都表示理解無罪推定的原則，但最後卻都判決有罪，似乎不太容易落實「無罪推定原則」。到底真實狀況為何，還有待制度上路後才能觀察。

最後，兩位國民法官極度肯認國民參與審判制度，認為國民實際參與審判後，確實扭轉了以往對法官的壞印象。他們認為，這樣的制度絕對可以幫助判決結果更貼近民意，而這樣的結果也是司法改革最重要的一環，讓司法更接地氣。

▼擔任模擬國民法官的黃榮華（左）與陳森茂（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

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