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徐榛蔚宣誓就職「線上有速度、線下有溫度」推數位轉型、NFT聖誕卡

▲▼花蓮縣長徐榛蔚就職典禮。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚以「智慧城市、數位孿生」作為施政目標，期望用數位應用消弭偏鄉資源限制。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡玟君／花蓮報導　記者周辰亘／攝影

要將花蓮打造為國際級的的觀光城市，甫於25日宣誓就職的花蓮縣長徐榛蔚，在交接典禮上表示，未來縣府團隊將以鄉親的需求作為施政的目標，儘管花蓮地廣人稀，在施政上有相當大的難度與困境，但將秉持智慧城市、智慧治理的理念，戮力以赴，希望所有政策都能符合鄉親的期待。

徐榛蔚縣長表示，花蓮的未來需要府內外團結一致，以及花蓮33萬鄉親攜手同心，花蓮才會更美好、進步，未來4年將以永續的願景，帶領縣府團隊繼續向前，為花蓮的建設和發展齊心努力，與花蓮鄉親共同打造國際都會、觀光幸福花蓮。她也再次感謝鄉親給予縣府和她肯定，這段時間讓她感受到溫暖，也看到花蓮成長進步。徐榛蔚說，花蓮是築夢踏實的基地，她會與所有鄉親一起努力維持花蓮幸福與建設。

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▲▼（業配）花蓮縣政府聖誕城宣傳，蔡沛希，徐榛蔚。（圖／記者周宸亘攝）

▲花蓮縣長徐榛蔚（上圖右）推動數位藝術計畫，與同為花蓮出身的台灣知名NFT「太空鱷魚AstroGator」創作者蔡沛希（上圖左）攜手合作。（圖／記者周宸亘攝）

落實智慧城市　以數位藝術翻轉生活 NFT賀卡培植智慧科技人才
談起過去4年的城市發展重點，以及未來的施政方針，徐榛蔚縣長分享，「智慧城市、數位孿生」一直以來都是重要的政策方向，因為看見數位浪潮與虛擬經濟生活的趨勢，從最貼近生活的數位藝術作為為切入起點，首度從產、官、學三方合作，與台灣知名NFT「太空鱷魚AstroGator」創作者蔡沛希（Daniel Tsai）聯名，攜手花蓮在地20所國小、200多名國小學童一起創作，並推出4000張獨一無二的聖誕賀卡NFT「明日萌物團」，於12/21至12/25花蓮幸福聖誕城活動現場免費空投，讓花蓮軟實力能被世界看見。

▲▼（業配）花蓮縣政府聖誕城宣傳，蔡沛希，徐榛蔚。（圖／記者周宸亘攝）

▲花蓮縣政府在今年的花蓮幸福聖誕城中推出聖誕賀卡NFT「明日萌物團」免費空投活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）花蓮縣政府聖誕城宣傳，蔡沛希，徐榛蔚。（圖／記者周宸亘攝）

▲此次還有20間花蓮國小、超過200位在地孩童加入創作，共同打造聖誕賀卡NFT「明日萌物團」。（圖／記者周宸亘攝）

以聯名NFT數位藝術做開端　盼用智慧科技培植人才
花蓮縣長徐榛蔚表示，希望透過此次數位藝術合作聯名，讓孩子能 夠知道數位藝術是什麼，透過文化藝術產業來和國際接軌，不只是 在花蓮被看到，而是花蓮孩子的創造力透過數位能被看到，對於並 沒有那麼清楚何謂「區塊鏈」、「數位藝術」、「NFT」的民眾來說， 透過這次領取聖誕賀卡 NFT 可以了解學習如何應用加入，藉此作 為花蓮踏出智慧城市、數位藝術的第一步。

智慧城市計畫 用藝術結合數位應用讓花蓮孩童與國際接軌
持續將數位內容、數位生活推動到生活周遭每個角落，是花蓮縣政府智慧城市的一環，企圖反轉青年世代、孩童教育和地方社會生活，在整個數位轉型中，花蓮以得天獨厚的環境、純樸人文與原民文化交融中，產生出獨特的創作和創新空間，透過數位應用消弭偏鄉資源限制，更能讓偏鄉孩童接軌國際。

徐榛蔚縣長分享，唯有運用智慧科技概念培植、厚植花蓮人才，才能真正將人才留在花蓮，同時帶到花蓮人口紅利，此次藉由數位藝術為未來在數位生態系佈建、推動邁出第一步，這一步也可說是全國標竿。

▲▼（業配）花蓮縣政府聖誕城宣傳，蔡沛希。（圖／記者周宸亘攝）

▲揚名國際的知名NFT「太空鱷魚AstroGator」創作者蔡沛希是花蓮出身，此次合作讓他印象深刻。（圖／記者周宸亘攝）

事實上已經揚名國際的知名 NFT「太空鱷魚 AstroGator」創作者 蔡沛希就是花蓮出身，受到父親與哥哥影響接觸 NFT 和區塊鏈， 他認為 NFT 是一個很好的機會能讓創作不只是在台灣，也能被世 界看見。此次與 200 多位花蓮在地小朋友合作，對他來說是從未 有過的經驗，他直言通過此次合作，讓他看到自己小時候的樣子， 「我小時候也很喜歡創作，但當時沒有這樣的平台可以把自己的創 作和大家分享，因此是很特別的經驗。」

▲▼（業配）花蓮縣政府聖誕城宣傳，蔡沛希。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡沛希以「諾亞方舟」概念整合花蓮在地孩童創作的作品。（圖／記者周宸亘攝）

蔡沛希表示，此次合作最讓他驚艷的是靜浦國小學生畫的作品，他 認為小朋友天生對於大自然的色感讓人印象深刻，為了讓整合此次 收件的 200 件作品，他認為以「諾亞方舟」概念是很好的方式來 整合小朋友的創作。

對於此次花蓮縣政府推出的數位藝術計畫，蔡沛希認為藝術走入生 活需要一段時間耕耘，並非僅做一個項目或一件作品就能直接到 位，但他認為藉由縣府推出的計畫是很好的開始，希望透過此次計 畫作為起步，讓藝術走進生活中並慢慢到位。

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