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大陸 大陸焦點 特派現場

北京大爆炸「碎屍雨」狂下！2萬人瞬間一絲不掛　謎底400年未破

▲▼核武、爆炸、炸彈、轟炸、戰爭示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲世界三大自然之謎之一便是「天啟大爆炸」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

400年前的中國明朝天啟年間，一聲驚天巨響震動北京城，爆炸威力相當於日本廣島原子彈爆炸，造成超過2萬人死傷，而死傷者都有全身赤裸的怪狀，種種離奇現象難以用單純火藥爆炸來解釋，這起「天啟大爆炸」成因至今未明，被列入「世界三大自然之謎」。

據史料記載，天啟大爆炸又稱「王恭廠大爆炸」，發生於明朝天啟六年五月初六（1626年5月30日），當天上午9時，北京王恭廠周邊區域突如其來傳出巨響，聲音數百里外都能聽到，靈芝狀煙雲衝上天際。

據《天變邸抄》描述，當時的皇帝明熹宗正在乾清宮用早膳，突然地動殿搖，他立刻直奔交泰殿；一名貼身侍衛的頭部遭飛瓦擊中，不幸當場死亡。

文內還寫道，紫禁城內正在修繕大殿的工匠，因巨大晃動而掉落在地的達2000人，且「俱成肉袋」，死狀淒慘；皇貴妃任氏宮中的器物紛紛墜落，襁褓中的太子朱慈炅甚至因此受驚身亡。

民間方面，爆炸之時許多樹木被連根拔起，豬、雞、羊等牲口甚至有殘破的頭顱肢體被捲入雲霄，再從天上落下。據傳這場「碎屍雨」持續下了超過2小時。

▲▼ 爆炸地理位置圖 。（圖／百度百科）

▲ 爆炸地理位置圖 。（圖／百度百科）

據記載，這場爆炸的威力約為1至2萬噸的三硝基甲苯，波及範圍的半徑達750公尺，面積為1.77平方公里，造成2萬餘人死傷。《兩朝從信錄》指出，此災變「乃古今未有之變也」。此事後來亦被御筆太監載入明朝正史。

事發地周邊的王恭廠是明朝的製造和儲存火藥的地方，然而種種離奇現象難以用單純火藥爆炸來解釋，數百年來引發無數人猜測，有人認為是隕石墜落，甚至有人在想是不是有外星人入侵，但每個觀點均無法使人信服。

這場「天啟大爆炸」的成因至今仍是未解之謎，與俄羅斯西伯利亞的「通古斯大爆炸」和3600多年前古印度的「死丘事件」，並稱為世界三大自然之謎。

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