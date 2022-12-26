快訊／相驗結果出爐！姊弟5年沒見她成白骨　法醫1特徵判定死因

▲新北白骨法醫相驗結果出爐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一處公寓25日晚間驚見白骨！一名陳姓男子因聯繫不上在板橋獨居的72歲姊姊，遂報警請求消防人員到場協助破門，沒想到卻驚見陳婦已化成白骨躺在臥室床上。檢警今（26）日會同法醫相驗，但因陳婦已化成白骨，法醫僅能從陳婦身上遺留鋼釘等特徵認定，陳婦應為疾病自然死亡，但死因仍不明，不過家屬並無異議，遺體發還家屬處理。

警方表示，72歲陳姓婦人獨居在板橋區中正路傳統市場內一處公寓4樓，平時深居簡出，鮮少與鄰居互動，5年前父母接連過世，跟兄弟姊妹就斷了聯絡。12月初，婦人姊姊要找她商討父母留下的房屋遺產問題，打電話、按門鈴都沒回應，於是向警方報案協尋，一直沒有消息。

25日上午，婦人弟弟擔心她的安危，再度到她的住所按鈴，並報警請求消防人員破門查看，未料進屋一看，陳婦已經成了一堆白骨，躺在臥室床上；弟弟向警方表示，姊姊患有心血管疾病，已經5年沒有聯絡。

警方鑑識人員勘驗，死亡時間超過一年，現場沒有打鬥痕跡，屋內物品也擺放整齊，沒有外力介入，初步排除他殺的可能，由於婦人樓下是傳統市場，有許多魚販、肉販，懷疑魚肉腥味蓋過屍臭味，才一直沒有被發現，詳細死因待警方調查。