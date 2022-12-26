小甜甜風波「燒出3大陋習」　這教會揭黑幕：苦主傷痕累累離開

▲小甜甜日前退出「藝起發光」教會，還被指稱私生活有極大狀況。（圖／翻攝自小甜甜IG、宋逸民臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

小甜甜（張可昀）退出宋逸民的藝起發光教會後，掀起極大風波，不少藝人也現身力挺，指稱該教會諸多罪狀。愛克雷西亞家教會今發文指出，教會文化衍生出的三大陋習，更感慨「我們往往過度高舉真理，而忘記了恩典、接納與饒恕，把別人砸得遍體鱗傷，還自以為是在替天行道。」

愛克雷西亞家教會在文中提到，從小甜甜事件中，能看出教會界習以為常的教會文化，過度高舉著「權柄」、「順服」、「遮蓋」，其實不知不覺已淪為牧者、小組長掌控、操控、定罪他人的工具和手段，結果往往令當事人身心靈受創，最後傷痕纍纍的離開教會；而這些牧者、小組長仍認為錯不在己，是對方不受教、不順服真理，才導致如此下場。

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▲教會劍指三大陋習。（圖／翻攝自臉書／愛克雷西亞家教會）

教會指出，「當我們過度強調真理，甚至以真理來定罪別人時，就好像福音書中的法利賽人一樣，用真理定行淫的婦人有罪，甚至慫恿眾人拿石頭打死她，但耶穌的做法是先恩典後真理，接納、同理她的感受和處境，讓她感受到被愛、被接納和尊重，並且願意饒恕她的過犯，最後才指出她的問題，提醒她不要再犯相同的錯誤。」

文中也感嘆，「我們往往過度高舉真理，而忘記了恩典、接納與饒恕，以致我們成為那個到處丟石頭的人，把別人砸得遍體鱗傷，自己還以為是在高舉神、替天行道，殊不知從外人眼中看來，反而使上帝的名受虧損。這種教會文化究竟從何而來？真的是從神而來、從聖經而來，還是從人而來？值得我們反省深思！」

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