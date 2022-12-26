諸羅山盃華勛國小策動三殺！　小四游擊手黃政惒取名帶著父母的期待

▲華勛策動三殺！小四游擊手黃政惒名字隱藏母愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

桃園市華勛國小白今天(25日)以2比0擊敗苗栗烏眉國小楓樹分校，在諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽勝場開張，其中第4局由游擊手黃政惒策動少見的三殺守備，令人印象深刻。

華勛這次派出紫、白兩隊參賽，紫隊為一軍主力，白隊則是橫跨二到六年級，以小四生居多，白隊今天首戰烏眉(楓樹)，2局下藉著邱韋豪、彭子嘉安打帶起攻勢，隨後再以內野滾地球搶進2分。

華勛白投手則是採用車輪戰，三任投手沒被敲出任何安打，烏眉在4局上利用2保送1失誤攻佔滿壘，得分契機大好，結果下一棒擊出游擊飛球先被接殺，接著游擊手傳往二壘，二壘手再傳向一壘，遭到三殺鎩羽而歸。

華勛白游擊手黃政惒演出美技，教練王嘉威坦言有驚訝到，「他小四觀念不錯，可以說是超齡演出」，他說，球隊沒球場可以練習，都在水泥地訓練，平時練跑壘比較多，會提醒選手對方會怎麼守備，以不同立場來灌輸他們觀念，「剛好兩周前打市內軟式聯賽，一軍紫隊學長也三殺對手。」

黃政惒提到，當時接球有看一下跑者離壘，因此趕快傳球，這是第一次出現三殺守備。小四的黃政惒今年暑假才轉學至華勛國小打球，之前則是打小小馬社區棒球，因父親有打壘球較早接觸，守備位置包括二壘、游擊，他說自己欣賞中信兄弟內野手江坤宇，向他學習。

黃政惒的名字特殊，尤其「惒」(音同和)相當少見，他指出，這是媽媽要他用心在球場上，因此名字中加了「心」，爸媽對他打棒球都很支持。