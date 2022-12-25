風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

▲ 水牛城持續降大雪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」（Bomb Cyclone）席捲美國，至少造成28人喪命。紐約州第二大城水牛城災情慘重，一名56歲男子冒險外出卻遲遲沒有回家，隔天被發現陳屍附近街頭，全身被積雪覆蓋，竟在生日當天慘被活活凍死。

▲ 克萊不幸凍死街頭。（圖／翻攝自臉書）

《每日郵報》報導，56歲男子克萊（William 'Romello' Clay）23日午夜在惡劣天氣下冒險出門前往商店，沒想到就此失蹤。24日下午有人在積滿雪的貝利（Bailey）和肯辛頓大道（Kensington Avenue）上拍下一具男屍臉部朝下倒地的畫面，後來確認死者就是克萊，家屬也呼籲不要散播影片。

克萊失蹤後曾有家屬曾在臉書協尋，「我姪子的爸爸從昨天午夜就失聯了！他去了商店，名叫威廉．克萊，可能沒有吃藥。若有看見他請協助他避寒。」透露克萊離家前可能沒有服藥，但目前不清楚他有哪些潛在健康狀況，死因須待驗屍確定。

他的死訊令家屬悲痛不已，紛紛在臉書發文哀悼。兒子儒勒（Jules Clay）難過表示，失去親人的痛苦令他崩潰，「這種痛苦太難以承受，我無法停止哭泣。還好我昨天有和他說話，有告訴他我愛他。」一名友人則寫道，「這是我們的朋友，在生日當天的暴風雪中喪生，願他安息。」

水牛城截至當地24日晚間仍持續暴雪，降雪量達1英尺（約30公分），包括克萊在內已有3人在這場冬季風暴中身亡，另2名死者的身份目前尚無法確認。

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