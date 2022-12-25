　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

▲▼ 美國紐約州西部城市水牛城（Buffalo）降大雪。（圖／路透）

▲ 水牛城持續降大雪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」（Bomb Cyclone）席捲美國，至少造成28人喪命。紐約州第二大城水牛城災情慘重，一名56歲男子冒險外出卻遲遲沒有回家，隔天被發現陳屍附近街頭，全身被積雪覆蓋，竟在生日當天慘被活活凍死。

▲▼ 水牛城一名男子凍死街頭。（圖／翻攝自臉書）

▲ 克萊不幸凍死街頭。（圖／翻攝自臉書）

《每日郵報》報導，56歲男子克萊（William 'Romello' Clay）23日午夜在惡劣天氣下冒險出門前往商店，沒想到就此失蹤。24日下午有人在積滿雪的貝利（Bailey）和肯辛頓大道（Kensington Avenue）上拍下一具男屍臉部朝下倒地的畫面，後來確認死者就是克萊，家屬也呼籲不要散播影片。

克萊失蹤後曾有家屬曾在臉書協尋，「我姪子的爸爸從昨天午夜就失聯了！他去了商店，名叫威廉．克萊，可能沒有吃藥。若有看見他請協助他避寒。」透露克萊離家前可能沒有服藥，但目前不清楚他有哪些潛在健康狀況，死因須待驗屍確定。

他的死訊令家屬悲痛不已，紛紛在臉書發文哀悼。兒子儒勒（Jules Clay）難過表示，失去親人的痛苦令他崩潰，「這種痛苦太難以承受，我無法停止哭泣。還好我昨天有和他說話，有告訴他我愛他。」一名友人則寫道，「這是我們的朋友，在生日當天的暴風雪中喪生，願他安息。」

水牛城截至當地24日晚間仍持續暴雪，降雪量達1英尺（約30公分），包括克萊在內已有3人在這場冬季風暴中身亡，另2名死者的身份目前尚無法確認。

►美國恐怖冰封！宛如災難片「明天過後」一片慘白　直擊畫面曝光
►北美冰封！體育記者「厭世站雪地」被迫播氣象　狂抱怨竟意外爆紅
►急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死　風速145km挾暴雪狂吹

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
爆乳田慎節秀「I字溝」宣誓就職　一句話展霸氣
快訊／中華射箭女團擊退「霸主」南韓　勇奪金牌
連7天噴雨！　跨年元旦「降雨熱區曝」　
馬龍回歸T1推人撞欄杆！　險爆大亂鬥遭趕出場
快訊／蔡允潔生了聖誕寶寶！　女兒「小福星」重4045克
金馬獎得主肝癌病逝！　享年48歲
單親假日打工　她考上台大電機：送給媽媽最棒的聖誕禮物
日韓旅遊一眼辨認台灣人！　鄉民點「外表3特徵」：準確率9成
快訊／建國南路槍響！　賓士拒檢遭射破輪胎
博客來清潔阿姨「23秒錄音」曝光！　家人：不用鬧這麼大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

20歲清純女演員「離奇死在片場」　男友是同劇男主角！案發秒被捕

台灣極寒6度冷到爆！外媒曝「這10件事」低溫下千萬要注意

泰式按摩按到中風！　他從曼谷回國突「1眼失明」竟頸動脈撕裂

首爾漢江結冰了！連日寒流提前封凍　創2000年來第4早

老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約！　網笑翻：以後不認帳啦

無懼極地氣旋襲擊　破百聖誕老人在佛州「0度」海灘衝浪

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

貓咪爽躺電暖器前取暖！　露出肥肚肚：受熱要均勻

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

20歲清純女演員「離奇死在片場」　男友是同劇男主角！案發秒被捕

台灣極寒6度冷到爆！外媒曝「這10件事」低溫下千萬要注意

泰式按摩按到中風！　他從曼谷回國突「1眼失明」竟頸動脈撕裂

首爾漢江結冰了！連日寒流提前封凍　創2000年來第4早

老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約！　網笑翻：以後不認帳啦

無懼極地氣旋襲擊　破百聖誕老人在佛州「0度」海灘衝浪

印度20歲女星片場身亡！同劇男演員秒以「教唆自殺」遭捕　真實關係曝光

桃園正副議長「邱、李配」連任成功　府會同心打造科技桃園

麋先生高雄開唱「撞場師兄五月天」！　揭瑪莎私下真實1舉動

閨蜜變歸me！男友聖誕節爽約「消失一整晚」　她見狗血真相傻眼

新北男毒駕出現幻覺　以為被逼車持球棒連砸2機車！警搜出安毒

上繳收入「被迫與家人斷聯」、遭牧師爆罵！宋逸民教會前教友：離開才是恩典

議會同僚都搶拍！田慎節秀「I字溝」宣誓就職　一句話展霸氣

中華射箭女團擊退「霸主」南韓　勇奪亞洲盃沙加站金牌！

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

今年聖誕節不用在外流浪　微笑貓貓穿披風「眼神充滿愛」看媽

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

國際熱門新聞

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

日本暴雪13死80傷　1萬多戶停電

CNN亞洲18大景點「台灣唯一入列是墾丁」這裡必去

找到最後1具遺體！救援見超臭屍水挖出腐屍

烏克蘭指責俄軍攻赫松　街上屍體橫陳

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

埃及籃球賽「看台崩塌」27傷　恐怖畫面曝

露營山崩8死　「爺背孫女骨灰」太心酸

聖誕老人「這時間」飛過台灣　最新足跡曝

他曬「梅西親獎盃」刺青！　粗壯一根太害羞

陰莖痛爆！男癌細胞擴散「GG整根切掉」

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

更多熱門

相關新聞

冷到爆！外媒曝「這10件事」千萬要注意

冷到爆！外媒曝「這10件事」千萬要注意

台灣近日寒流發威，北部與東北部多個縣市低溫下探到「極寒6度」，猝死事件頻傳。無獨有偶，恐怖的冬季暴風雪最近也席捲美國，就連氣候宜人的美國南部也罕見冰封多日，導致當地有逾千航班被取消，另有逾百萬人被斷電，必須在寒冷的天氣中度過困難的聖誕節。

候機室這一幕太狂　男自備充氣床睡爆

候機室這一幕太狂　男自備充氣床睡爆

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死

急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死

關鍵字：

炸彈氣旋北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

明轉雨！　連假天氣出爐

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

嘲笑姆巴佩　世足冠軍門神恐遭母隊開除

小倆口想信貸買房　「雙薪11萬↑」遭勸退

獨家／宋逸民藝起發光內幕曝光！

更多

最夯影音

更多
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面