LINE跳通知「超優惠借款」單純女上當！　警察這招保她19萬血汗錢

▲▼ 警察勸阻女子保住她19萬元積蓄。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區一名35歲從事美容行業的蔡女，某天見到LINE傳來「每一萬塊月利息只需100塊」信貸廣告，她於是照詐團指示前往銀行辦理「數位銀行帳戶」。行員聽蔡申辦理由，直覺被騙報警協處，警方到場以案例解釋，成功勸阻她繼續申辦，間接保住她原帳戶內19萬元積蓄。

據了解，蔡姓女子上周四（15日）晚上10時許，她LINE通知突然跳出一則個人信貸廣告，內容是相當吸引人：「每一萬塊月利息只需100塊」、「月繳無壓力且無需照會，更無需保人，沒有手續費」、「當天辦理當天入帳！」等等借貸訊息，蔡女正愁無資金可用，立即與對方聯繫。

詐團佯裝成專員詢問蔡女貸款額度，騙得蔡女個資、帳戶密碼、及半年內來往明細後，再佯稱若要不限匯款額度，需要另外申辦數位銀行帳戶，以利後續入帳作業。蔡女隔日（16日）下午2時許到某銀行向臨櫃人員表明要申辦「數位銀行帳戶」。

行員詢問其用途，聽蔡女說「透過LINE想要申請貸款，對方說要申辦數位帳戶，以利不限金額匯款，及作財力證明之用」直覺蔡女被詐，趕緊通知警方到場協助。

警方聽到蔡女說，詐團要她申辦數位銀行帳戶，是要當作財力證明之用，還要求她交出網路銀行帳號密碼，立即向蔡女表示這是最新詐騙伎倆，提醒她可能因此淪為詐欺共犯，後來成功勸阻蔡女不再申辦，間接保住她原銀行帳戶內19萬積蓄。

蘆洲警方呼籲，沒有不抵押、不照會、免保人卻「保證放款」的借貸方式，更沒有利用匯款就可以證明還款能力或提高個人信用的做法。另外「解凍保證金」及「流水帳系統檢測有誤」都是常見的借款詐騙話術，民眾若有借款需求，務必「只」透過合法的管道借錢，透過銀行就是較為安全的借款方式，如有疑問，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。