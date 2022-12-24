她申請「疾管署防疫補助」...先交提款卡　車手超商取貨當場被逮

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局介壽路派出所接獲台中警方通報，1名台中女子在網路上看到申請防疫補助，但是對方卻要求女子將提款卡以及密碼，通過超商配送到指定超商，女子將提款卡寄出後發覺有異報警，台中警方聯繫包裹配送指定超商的轄區派出所，等車手前往取貨時，由店員告知警方前往逮人。

警方調查，27歲的蔡姓女子，平時住在台中地區，因為在網路上看到「提供疾管署防疫補助」，聯繫之後對方要求先提供提款卡、密碼，並透過超商包裹方式寄出到指定超商。

▲她申請防疫補助要先寄出提款卡，警方堵超商逮取貨車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡女將提款卡寄出後驚覺有異，立刻通報台中警方處理，警方根據指定超商地點，發現在台北市中正一分局介壽路派出所轄區，馬上通知當地警方前往處理，北市警方也告知超商店員，有人領包裹要報警。

果真在2天後，1名年約20歲的張姓男子搭小黃前往超商領取該包裹，店員發現後機警的告知警方，警方獲悉後立刻前往現場查看，並逮捕涉嫌領包裹的詐騙車手，張表示是詐騙集團所託，訊後被依詐欺罪嫌移送法辦。

▲蔡女上網申請防疫補助，竟然被要求先將提款卡密碼交出來，事後包裹寄出才發現不對勁。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，民眾應該要注意，千萬不要輕易交出提款卡、密碼，否則被詐騙集團利用帳戶洗錢，還會成為共犯。