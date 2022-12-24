叔叔鐮刀砍殺姪！遭警3槍擊斃　糾紛原因曝...他想「做這事」

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區昨（23）日晚間發生家族糾紛，蔡姓男子（64歲）拿鐮刀攻擊蔡姓姪子（43歲），員警抵達現場後他持續反抗，遭警方開槍後傷重不治。據了解，蔡家世居該處的三合院，早已分家，蔡男雖然分得的坪數較多，但一直希望仍把全部土地吃下，但蔡男的嫂子卻堅持不搬，雙方為此發生多次糾紛，蔡男還曾為此打傷姪子被告上法院，遭判刑5個月，還被求償50萬元，可能因此結怨而尋仇。

▲蔡姓嫌犯疑似為了三合院旁的一處10坪低矮平房的土地而起糾紛。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔡嫌持鐮刀攻擊姪子遭員警開15槍。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方調查，蔡嫌因為家族土地糾紛，拿出鐮刀攻擊姪子，導致姪子頭部受創。員警見狀立即制止，豈料蔡嫌仍不聽勸，還想繼續出手攻擊，迫於無奈之下，員警只能開槍制止。

員警朝著蔡嫌的腿部瞄準、射擊，一共打出15發子彈，蔡嫌也因此腹部中1槍、腋下中1槍、腿部中3槍，停止了攻擊行為。員警見蔡嫌停了下來，於是停止開槍，立刻將人送往醫院搶救。

▲蔡姓嫌犯疑似為了三合院旁的一處10坪低矮平房的土地而起糾紛。（圖／記者陳宏瑞攝）

根據鄰居表示，行兇的蔡嫌一家世居在該處的三合院，後來長輩陸續過世，蔡嫌在分家後搬離到岡山，而蔡嫌分得的坪數較多，他的哥哥一家則分得約10坪的一間低矮平房，後來蔡嫌不斷想將整個土地吃下，多次與嫂子溝通協調無果，雙方多次發生口角。

為了土地問題，蔡嫌還曾持棍毆打嫂子和蔡姓姪子被告上法院，最後被法院判處徒刑5月，還被民事求償50萬元，對此，蔡嫌經常向附近友人抱怨，是否因此而在昨天持鐮刀行兇？則有待檢、警進一步調查釐清。