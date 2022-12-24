鐮刀砍姪遭警3槍擊斃　曾是保齡球國手...惡叔生前撂下這句話

▲蔡姓男子疑似為了祖厝土地糾紛，持鐮刀砍殺姪子。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區一名蔡姓男子（64歲）昨（23）日晚間拿鐮刀攻擊蔡姓姪子（43歲），遭員警開了15槍後身中3槍不治死亡。據了解，蔡姓男子早年是保齡球國手，還曾到大陸發展，不少鄰居對於他的脫序行為也大感意外。據指出，蔡嫌在行兇前曾在附近一家檳榔攤喝酒，談起和姪子的官司氣憤難平，曾嗆「不然我就跟他配（台語：指同歸於盡）」。

根據鄰居表示，蔡家世居該處的三合院，早已分家，蔡男雖然分得的坪數較多，但一直希望仍把全部土地吃下，但蔡男的嫂子卻堅持不搬，繼續住在三合院裡的一間10坪小房間，雙方為此發生多次糾紛，蔡男還曾為此打傷姪子被告上法院，遭判刑5個月，還被求償50萬元。

鄰居指出，蔡嫌早年是保齡球國手，在台灣保齡球風氣正盛年代，蔡嫌經常擔任許多球場的顧問，也四處比賽賺獎金，後來大陸也風行保齡球，蔡嫌就到大陸去打拼，但隨著年歲漸大，大陸也不再流行保齡球，於是蔡嫌就回到台灣。

▲蔡嫌持鐮刀遭警方開15槍，現場彈痕、血跡斑斑。（圖／記者陳宏瑞攝）

鄰居表示，蔡嫌一家世居在該處的三合院，後來長輩陸續過世，蔡嫌在分家後搬離到岡山，但還是經常回到老家附近和朋友喝酒聊天，而蔡嫌分得的坪數較多，他的哥哥一家則分得約10坪的一間低矮平房，後來蔡嫌不斷想將整個土地吃下，多次與嫂子溝通協調無果，雙方多次發生口角。

為了土地問題，蔡嫌還曾持棍毆打嫂子和蔡姓姪子被告上法院，最後被法院判處徒刑5月，還被民事求償50萬元，據了解，蔡嫌常為了官司而苦惱，曾在附近一家檳榔攤喝酒，談起和姪子的官司氣憤難平，曾嗆「不然我就跟他配（台語：指同歸於盡）」，是否因此酒後失序行兇，恐怕還需要再釐清。