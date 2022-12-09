不爽叔嬸沒照顧阿公阿嬤…她找人貼80張海報公審長輩　結果慘了

▲女子不滿叔叔、嬸嬸不出錢照顧祖父母，找人張貼海報公布2人姓名與住處。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexel）



記者黃資真／南投報導

南投一名33歲李姓女子不甘只有母親負責出錢照顧祖父母，叔叔、嫂嫂未盡到扶養義務，找人在他們住處附近貼滿傳單，除了痛批2人「有錢出國，沒錢養父母」，還把名字與住家地址公開，南投地院審理後，將李女等8人依違反個資法各判處2至3月刑期。

判決指出，33歲李女與36歲的甘姓丈夫為了替媽媽出口氣，去年10月31日製作多張不雅海報，內容寫著「這對夫妻，你們真的很厲害，榨光爸媽的財產」、「你們真好意思，年邁父母的看護費用，食衣住行的費用一樣都沒有付出過」、「有錢買住豪宅、出國旅遊，沒錢養父母是嗎？你們良心過意的去？？？天理何在！！！」、「你們這樣睡得安穩嗎？」還公布2人的姓名與住處。

李女與丈夫找來外甥與5名同學，協助張貼80張海報在叔叔和嬸嬸住處附近，結果挨告，檢方根據監視器畫面與嬸嬸證述，將8人依法起訴。

南投地院審酌李女、丈夫以及外甥不思以正途解決扶養糾紛，竟以張貼海報方式侵害他人名譽、隱私權等權利，至今雖仍未與告訴人達成和解，惟犯後坦承犯行，尚見悔意，各判處3月；外甥的5名同學為聽從指示參與本案犯行之輔助角色，各判處2月。