　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽叔嬸沒照顧阿公阿嬤…她找人貼80張海報公審長輩　結果慘了

▲▼海報,傳單,文宣。（圖／翻攝自免費圖庫Pexel）

▲女子不滿叔叔、嬸嬸不出錢照顧祖父母，找人張貼海報公布2人姓名與住處。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexel）

記者黃資真／南投報導

南投一名33歲李姓女子不甘只有母親負責出錢照顧祖父母，叔叔、嫂嫂未盡到扶養義務，找人在他們住處附近貼滿傳單，除了痛批2人「有錢出國，沒錢養父母」，還把名字與住家地址公開，南投地院審理後，將李女等8人依違反個資法各判處2至3月刑期。

判決指出，33歲李女與36歲的甘姓丈夫為了替媽媽出口氣，去年10月31日製作多張不雅海報，內容寫著「這對夫妻，你們真的很厲害，榨光爸媽的財產」、「你們真好意思，年邁父母的看護費用，食衣住行的費用一樣都沒有付出過」、「有錢買住豪宅、出國旅遊，沒錢養父母是嗎？你們良心過意的去？？？天理何在！！！」、「你們這樣睡得安穩嗎？」還公布2人的姓名與住處。

李女與丈夫找來外甥與5名同學，協助張貼80張海報在叔叔和嬸嬸住處附近，結果挨告，檢方根據監視器畫面與嬸嬸證述，將8人依法起訴。

南投地院審酌李女、丈夫以及外甥不思以正途解決扶養糾紛，竟以張貼海報方式侵害他人名譽、隱私權等權利，至今雖仍未與告訴人達成和解，惟犯後坦承犯行，尚見悔意，各判處3月；外甥的5名同學為聽從指示參與本案犯行之輔助角色，各判處2月。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！　婚變原因曝光
奪命影片曝！新北騎士撞重機　留2子慘死
快訊／嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農道歉了！
賈永婕搭機「我中頭獎了！」　直接裝死到底
快訊／高雄醋男43刀砍死情敵　無期徒刑定讞
台中男被4人圍毆打死！　兇嫌最小才16歲
哈利梅根怒掀「王室6大罪狀」：演出來的！
誰能晉級4強？　「人類章魚」曝最新預測
快訊／《暗黑破壞神 4》來了！　發售日期公布
賴清德打電話來！　蘇貞昌表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

變態神農氏！網購迷藥「試吃昏睡2小時」　色男拐2女摩鐵性侵

水電工靠大麻蛋糕賺百萬　生意太好來不及出貨...毒蟲找警檢舉

奪命影片曝！新北騎士追撞重機爆火光　留2子慘死...前妻悲痛收屍

騷擾前女友挨告「深夜行刑式開槍」情侶中彈倒地　惡男下場曝

半夜被搶1萬元「車也被開走」男半夜急報案　警衝現場一看超傻眼

淫警性侵還偷拍22少年　國道警方出手懲處...7相關主管記過

高雄瘋狂醋男「帶刀破窗」！狂砍情敵43刀殺害無期徒刑定讞

申請紓困補助！帳戶收到275萬　真相曝光...男慘淪詐欺共犯

花毯節男屍！詐團分贓不均釀命案　4人行兇被逮...3人幫運屍在逃　

大陸老鄉「女兒生病需要比特幣救命」　桃園警保婦3萬積蓄

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

舌戰藍委！邱國正金句連發　「我智商低、吳怡農是誰？」

變態神農氏！網購迷藥「試吃昏睡2小時」　色男拐2女摩鐵性侵

水電工靠大麻蛋糕賺百萬　生意太好來不及出貨...毒蟲找警檢舉

奪命影片曝！新北騎士追撞重機爆火光　留2子慘死...前妻悲痛收屍

騷擾前女友挨告「深夜行刑式開槍」情侶中彈倒地　惡男下場曝

半夜被搶1萬元「車也被開走」男半夜急報案　警衝現場一看超傻眼

淫警性侵還偷拍22少年　國道警方出手懲處...7相關主管記過

高雄瘋狂醋男「帶刀破窗」！狂砍情敵43刀殺害無期徒刑定讞

申請紓困補助！帳戶收到275萬　真相曝光...男慘淪詐欺共犯

花毯節男屍！詐團分贓不均釀命案　4人行兇被逮...3人幫運屍在逃　

大陸老鄉「女兒生病需要比特幣救命」　桃園警保婦3萬積蓄

只有今天！美國人氣「桶裝冰淇淋買1送1」　口味任選

才在行李箱發現橘貓！　美機場再從旅客背包「搜出整條狗」

2022年度代表字「漲」　洪孟楷轟：民進黨還要鴕鳥心態到何時？

Disney+推出付費廣告板　月費7.99美元　

「國民姐夫」AKIRA首在台唱跨年！　合體放浪兄弟曝喜訊

變態神農氏！網購迷藥「試吃昏睡2小時」　色男拐2女摩鐵性侵

柴柴挖出「神秘大石頭」吵著要帶回家　守整晚媽無奈：靠近會低吼

投資環境邁入「霧卡年代」　題材聚焦電動車、4D長期趨勢

吃IKEA驚覺「肉丸靈魂」不見了！他哀怨改買草莓醬　結果超糗

水電工靠大麻蛋糕賺百萬　生意太好來不及出貨...毒蟲找警檢舉

蝸牛爬水管狂嗑驅蟲蚊香！　身體冒「青筋」網驚：變浩克

社會熱門新聞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

快訊／高雄輕軌撞機車！騎士倒地命危送醫搶救

派出所長是渣男　婚內滾「女大生床」被拔官

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

快訊／新北女陳屍車內…前夫到場崩潰

每月200萬包養！20歲正妹獻全裸片給富豪慘了

即／花毯節30歲男遭虐棄屍公墓　2嫌落網

更多熱門

相關新聞

搶5千還把小黃開走！躲稻田狼狽落網

搶5千還把小黃開走！躲稻田狼狽落網

一名59歲翁姓計程車司機這個月4日晚間，從彰化縣載1名年輕男子至南投市鳳山路，卻遭男子挾持並強搶身上5千元現金，還把司機趕下車、將計程車開走逃逸，警方6日追查出2名年輕男子犯案並逃往桃園，犯嫌為躲查緝、還一路躲藏到有半個人高的稻田中，但最後還是被警方壓制上銬，五花大綁地扛出稻田，狼狽落網。

天氣太冷斷掌狗媽9寶寶夭折2隻

天氣太冷斷掌狗媽9寶寶夭折2隻

神秘暗道「通往快樂親子園？」　網喊毛...釣出在地人

神秘暗道「通往快樂親子園？」　網喊毛...釣出在地人

2.03億→8989萬！流標7次　汽車董座送前妻的城堡終標脫

2.03億→8989萬！流標7次　汽車董座送前妻的城堡終標脫

南投議長何勝豐碩士學位遭撤銷　亞洲大學回應

南投議長何勝豐碩士學位遭撤銷　亞洲大學回應

關鍵字：

南投海報叔叔嬸嬸祖父母

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

快訊／王大陸認愛大馬女神！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面