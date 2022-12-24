取消機頭空速管　殲-35定型量產趕2025上福建艦

▲殲-35取消機頭前空速管，說明該機即將進入定型量產階段。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

加速飛行驗證測試，殲-35近日被發現已取消機頭前的空速管，下一步即將定型並進入工廠量產階段。殲-35為大陸下一代隱身艦載機，由瀋飛研發的外貿版FC-31（殲-31）基礎上改造而來，配置推重比達到11的國產渦扇-19中推發動機，使其作戰半徑提升至1350公里。

從最新曝光的照片顯示，一架疑似正在進行飛行測試中殲-35明顯已看不見過去出現在機頭前的空速管，說明該機很可能已進行最後的飛行測試驗證工作，接下來即將進入定型，瀋飛工廠也準備進行量產階段。而這也意味著隨著2025年福建艦航母的入列，與其配套的殲-35也將上艦。

▼過去殲-35的亮相，明顯機頭前裝有空速管。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

回顧殲-35的確立，先是在2021年6月先被拍攝到現身武漢航母樓，接著同年11月大陸更透過北京航空航天大學的一張演講活動海報，直接介紹孫聰為新一代艦載戰鬥機（殲-35）型號總設計師，官宣了該隱身艦載機的正式命名。

捨棄俄制RD-93發動機，殲-35採用大陸國產渦扇-19中推發動機。據了解，渦扇-19是一款推重比達到11，推力在11噸以上的新型發動機，其一旦能達到12噸的推力，那2台發動機就能有24噸推力，代表至少可以支援解放軍海軍戰機35噸的起飛重量。

外界過去認為渦扇-19就是為了配套殲-31問世，如今裝上殲-31為基礎發展的下代艦載機殲-35，顯示該款發動機發展進度非常快。有分析認為，渦扇-19將為殲-35大增空中機動性，最大飛行速度可達2.1馬赫，作戰半徑提升至1350公里，最大載彈量達7.8噸。