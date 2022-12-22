人神共憤！毒犯闖紅燈警欄檢逃竄　自撞金爐被逮

▲42歲劉姓毒犯因開車闖紅燈，被市警三分局發現鳴笛示意攔檢，劉嫌不服稽查加速逃逸，疑因不諳路況且車速過快，駛出巷口時不慎撞到廟宇金爐而被警方查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

42歲劉姓毒犯於12月21日中午因開車闖紅燈，在安南區被市警三分局發現，警方鳴笛示意攔檢，劉嫌不服稽查加速逃逸，員警通報警網攔查，劉嫌疑因不諳路況且車速過快，駛出巷口時不慎撞到廟宇金爐，員警趁勢攔停，查獲劉嫌，起獲海洛因11包，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

經查，警員陳政宇執行勤區查察勤務時，於21日中午12時30分許在安南區培安路上，發現1部自小客車闖紅燈，當下鳴笛示意停車，惟該車不服稽查而加速往巷弄逃逸，陳員立即通報線上警網加入攔查。該駕駛疑似不諳巷弄路況且車速過快，駛出巷口時，直接往廟宇的金爐撞上，車上的安全氣囊立即爆開，員警趁勢以巡邏車堵住後方，並向前將該駕駛42歲劉姓男子帶離駕駛座盤查，現場起獲一級毒品海洛因11包43公克、電子磅秤等物，全案依毒品等罪移送台南地檢署偵辦，持續溯源追查毒品來源。

市警三分局呼籲，吸毒一時、害人一世，請民眾勇敢拒絕，向毒品說不。警方持續加強安居緝毒專案，給市民安全、安心的居家生活。